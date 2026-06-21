«Чим більше заробляєте, тим менше у кишені». Українка розповіла про реальність життя у Німеччині

Українка назвала головні недоліки та переваги життя у Німеччині

Українка Світлана п’ять років мешкає за кордоном. Для життя вона обрала Німеччину, однак для неї ця країна має чимало недоліків, якій їй не подобаються. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки у Тiktok.

Медицина

Світлана розповіла, що у Німеччині дуже складно потрапити до лікаря. «Неможливо потрапити до лікаря, коли в тебе щось болить. Це нереально. Якщо сьогодні в тебе щось болить, або турбує, чи ти просто хочеш прийти до лікаря, щоб здати аналізи тощо – ти не можеш цього зробити», – поділилася блогерка.

Якщо ви все ж таки маєте певні скарг на самопочуття чи здоров’я, треба чекати місяці, щоб записатися до лікаря.

Високі податки

За словами українки, у Німеччині «шалені податки». До того ж у цій країні не вигідно працювати одночасно двом членам родини. «Якщо ви тут працюєте удвох та маєте певний дохід, вам вирахують суму, нібито вам забагато тих грошей на двох. Вони вас просто акуратно попросять поділитися з державою. Чим більше ви заробляєте, тим менше у вас у кишені», – зауважила жінка.

На думку емігрантки, краще, щоб у родині працювала одна людина. Тоді податки будуть меншими. Саме ці два недоліки життя в Німеччині не подобаються Світлані.

Переваги Німеччини

Однак є і переваги цієї країни, про які розповіла жінка: «Мені подобається Німеччина своїм спокоєм, стабільністю. Тут стабільна економіка й ми можемо жити спокійно. Навіть, якщо працює одна людина, тобто чоловік, ви можете кожного року поїхати відпочивати, як мінімум».

Нагадаємо, українка Валентина розповіла, чому Німеччина, на її думку, є ідеальною країною для життя. За словами українки, одна з головних переваг життя в Німеччині для неї – це безплатна освіта та можливості.