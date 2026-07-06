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Всесвітній день кардіолога: скільки в Україні заробляють лікарі серця

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Всесвітній день кардіолога: скільки в Україні заробляють лікарі серця
Середня зарплата кардіолога у 2026 році – 28 000 грн, але у приватних клініках топові фахівці отримують до 100 000 грн
фото ілюстративне

Держава гарантує лікарям мінімум 35 000 грн – але реальний дохід залежить від закладу, досвіду і регіону

Сьогодні, 6 липня, відзначається Всесвітній день кардіолога. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи фахівців цієї спеціальності у 2026 році.

Чому 6 липня

Свято виникло на початку 2020-х – за одними даними, його ініціювала ВООЗ, за іншими – воно з'явилося у 2021 році завдяки самим медикам і пацієнтам і поширилося через соціальні мережі. Мета – привернути увагу до серцево-судинних захворювань, від яких щороку гине 17–18 мільйонів людей у світі. В Україні ця проблема особливо гостра: щороку від хвороб серця помирає близько 500 тисяч осіб.

Кардіологія як наука має глибоке коріння: перші згадки про лікування серця зафіксовані ще у Стародавньому Єгипті (близько XVII ст. до н.е.), анатомічні дослідження серця проводив Леонардо да Вінчі, а на початку XVII ст. англійський лікар Вільям Гарвей довів існування кровообігу. Сьогодні кардіологи використовують ЕКГ, КТ, МРТ серця і навіть штучний інтелект.

Скільки заробляють кардіологи у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата кардіолога в Україні станом на червень 2026 року – 28 000 грн, що на 12% більше, ніж рік тому. Діапазон вакансій – від 22 000 до 50 000 грн.

З 1 січня 2026 року держава встановила мінімальну «планку» для лікарів бюджетної сфери: не менше 35 000 грн брутто за повну ставку, або 26 950 грн «на руки» після ПДФО (18%) та військового збору (5%).

Де платять більше

Розкид між закладами – суттєвий. У приватних клініках кардіологи заробляють 35 000–55 000 грн, досвідчені кардіохірурги вузького профілю – 60 000–100 000 грн на місяць. У великих спеціалізованих державних центрах – наприклад, в обласних лікарнях – середня зарплата може сягати 66 000 грн, а провідні фахівці отримують до 100 000 грн.

У зоні активних бойових дій лікарям гарантовано щонайменше 40 000 грн. Для закладів у сільській місцевості діє коригувальний коефіцієнт 1,2 – держава фінансує на 20% більше за кожного задекларованого пацієнта, що дає змогу платити вище. Наприклад, у Косівському центрі первинної медичної допомоги середня зарплата лікаря становить 44 000 грн.

Надбавки і доплати

До базового окладу додаються надбавки за вислугу років – від 10% до 30% – та за кваліфікаційну категорію – від 5% до 20%. Нічні зміни і чергування оплачуються окремо: 20–35% від ставки за кожне. Завдяки цьому досвідчений лікар зі стажем понад 20 років може заробляти 37 000–45 000 грн і вище.

Чимало лікарів суміщають роботу в державному і приватному секторах – це дає змогу суттєво збільшити місячний дохід.

Всесвітній день кардіолога: скільки в Україні заробляють лікарі серця фото 1

Як змінилися доходи за сім років

У 2019 році середня зарплата лікаря становила лише 8 500 грн. У 2022 році після встановлення базового окладу в 20 000 грн вона зросла до 18 600 грн. У 2026-му – черговий стрибок: держава відмовилася від старої тарифної сітки на користь фіксованих мінімальних планок. Понад 74% українців вважають професію лікаря критично важливою для держави.

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Теги: зарплата лікар держава наука соціальні мережі штучний інтелект

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