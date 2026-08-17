Смерть акторки Гейден Панеттьєр. Стали відомі подробиці

Гейден Панеттьєр пішла з життя у віці 36 років

Стали відомі нові подробиці смерті американської акторки, колишньої нареченої Володимира Кличка Гейден Панеттьєр. Про це пише «Главком» із посиланням на Tmz.

Правоохоронні органи відреагували на смерть Гейден Панеттьєр. Наразі причини смерті зірки не розголошується, поліція працює над розслідуванням справи.

Крім того, стало відомо, що Гейден Панеттьєр скаржилася на біль у спині протягом останнього року свого життя. Про це повідомили джерела, наближені до близького оточення акторки.

Гейден Панеттьєр пішла з життя 16 серпня, у неділю. Їй було 36 років. Про смерть зірки повідомив її батько «З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала незмірну любов і радість усім, хто її знав, – а також мільйонам людей, які дивилися її на екрані», – йдеться в його заяві.

Панеттьєр мала плідну кар’єру, що розпочалася ще в 1996 році, а серед її робіт – озвучування персонажа Дот у мультфільмі «Життя комах», фільми «Пам’ятай титанів» та «Крик VI». Також роль чирлідерки з надздібностями у серіалі «Герої» принесла їй славу; сюжет серіалу обертався навколо гасла «Врятуй чирлідерку – врятуй світ». Гейден Панеттьєр відкрито розповідала про свої проблеми з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки у 2014 році.

Як розповідав «Главком», колишня наречена та матір доньки українського боксера Володимира Кличка американська акторка Гайден Панеттьєр випустила мемуари під назвою «Це я: Розплата». Зірка поділилася своїми переживаннями через відмову від доньки на користь Кличка. Акторка писала у своїх мемуарах, що сумує за донькою та жалкує через те, що не стала такою матір’ю для своєї дитини, як хотіла.

До слова, на четвертий місяць після народження доньки акторка Гайден Панеттьєр потрапила до реабілітаційного закладу. Після лікування жінка поборола алкогольну залежність та водночас звикла до препаратів, які вона приймала через депресію. З часом акторка знову почала пити. Тоді ж у родині Володимира Кличка та Гайден Панеттьєр постало питання про опіку над їхньою дочкою Каєю.