Поліція повідомила нові деталі смерті акторки Гейден Панеттьєр

Гейден Панеттьєр пішла з життя у віці 36 років

Гейден Панеттьєр померла у неділю, 16 серпня

Поліція розкрила нові подробиці смерті американської акторки Гейден Панеттьєр. Наразі триває розслідування. Про це пише «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними правоохоронців, поліція прибула до міста Грінвілл у штаті Південна Кароліна близько 13:50 у неділю, 16 серпня. На місце поліцейські разом із працівниками екстреної медичної допомоги прибули за повідомленням про непритомну жінку. «Після прибуття їй надали медичну допомогу, однак жінка померла на місці. Померлу ідентифікували як Гейден Панеттьєр», – повідомили в поліції.

Наразі над справою працює департамент поліції Грінвілла. За попередніми даними, ознак насильницької смерті або підозрілих обставин не виявили. Також відомо, що поліцію викликав знайомий Панеттьєр.

Причини смерті та інших подробиць поліція поки не розголошує. Однак, за словами прессекретарки покійної акторки Кейсі Кітчен, більше подробиць варто очікувати згодом. «Триває розслідування. Ми маємо дізнатися більше завтра», –зазначила Кітчен.

Нагадаємо, акторка Гейден Панеттьєр скаржилася на біль у спині протягом останнього року свого життя. Про смерть зірки повідомив її батько. «З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала незмірну любов і радість усім, хто її знав, – а також мільйонам людей, які дивилися її на екрані», – йшлося в його заяві.

Зазначимо, американська акторка, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, Гейден Панеттьєр за кілька тижнів до своєї смерті публікувала низку дописів, один із яких був присвячений її розповіді про родину. Панеттьєр дала виданню інтерв’ю під заголовком «Вона завжди обирала свою доньку».