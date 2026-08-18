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У Київському зоопарку пригадали акторку Гейден Панеттьєр: архівне фото

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Гейден Панеттьєр опікувалася горилою Тоні з Київського зоопарку
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Гейден Панеттьєр допомогла одному з мешканців зоопарку 

У Київському зоопарку поділилися спогадами про американську акторку Гейден Панеттьєр, яку зірка часто відвідувала. Про це пише «Главком» із посиланням на допис парку у Facebook.

Гейден Панеттьєр під час візитів до Києва часто заходила до Київського зоопарку. За словами представників парку, акторка опікувалася горилою Тоні. Вона завжди його навідувала та допомогла створити для нього дім.

«Є звістки, які важко прийняти. Пішла з життя американська акторка Гейден Панеттьєр. Для мільйонів вона залишиться відомою акторкою. Для КиївЗоо – людиною, яка щиро полюбила нашого Тоні й стала частиною його історії. З першої зустрічі між ними виник особливий зв’язок. Хейден поверталася до Києва, навідувала Тоні, цікавилася його життям, а згодом допомогла створити для нього новий дім», – йдеться у дописі.

У Київському зоопарку пригадали акторку Гейден Панеттьєр: архівне фото фото 1
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Також у зоопарку поділилися світлиною з 2014 року, коли Гейден Панеттьєр вперше відвідала Тоні. Того ж року акторка посприяла тому, що тварина отримала нове зимове помешкання, а навесні 2015 року літнє.

«На цій світлині – одна з тих зустрічей. Проста, тепла і справжня. Саме такою хочеться зберегти цю історію у пам’яті. Її доброта залишиться з нами – у долі Тоні та в історії КиївЗоо. Дякуємо Гейден за ту щирість і любов, які вона дарувала тваринному світу і нашому зоопарку. Світла пам’ять», – зазначили у зоопарку.

Нагадаємо, Гейден Панеттьєр померла 16 серпня. Їй було 36 років.  Про смерть акторки повідомив її батько. Панеттьєр мала плідну кар’єру, що розпочалася ще в 1996 році, а серед її робіт – озвучування персонажа Дот у мультфільмі «Життя комах», фільми «Пам’ятай титанів» та «Крик VI». Також роль чирлідерки з надздібностями у серіалі «Герої» принесла їй славу; сюжет серіалу обертався навколо гасла «Врятуй чирлідерку – врятуй світ».

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Теги: Гайден Панеттьєрі акторка зоопарк Київ тварини

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