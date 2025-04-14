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Фігурантка справи про розкрадання гуманітарки похизувалася відпочинком на Сейшелах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Злата Некрасова раніше обіймала позицію заступника голови Запорізької ОДА
фото: Facebook/Злата Некрасова

За словами ексчиновниці, відпочинок на Сейшельських островах коштує від 200 до 200 тис. євро

Колишня заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова, яку підозрюють у розкраданні гуманітарки, похизувалась відпочинком на Сейшелах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Некрасової.

Експосадовиця поділилась з підписниками світлинами відпочинку на Сейшельських островах.

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Злата Некрасова на Сейшельських островах
фото: Facebook/Злата Некрасова

«Хочу, щоб кожен з вас побачив цю красу. Я обов’язково напишу пост про цінову політику Сейшел. І повірте ви будете здивовані», – розповіла колишня чиновниця.

За словами Некрасової, відпочинок тут стартує з 200 євро на добу, закінчуючи 200 тис. євро.

Фігурантка справи про розкрадання гуманітарки похизувалася відпочинком на Сейшелах фото 1
Фігурантка справи про розкрадання гуманітарки похизувалася відпочинком на Сейшелах фото 2

«Дуже багато європейців приїжджають і живуть тут на 2 тис. євро 14 днів (це харчування, проживання, дрібні витрати). Не бійтеся мріяти», – каже вона.

Нагадаємо, Злата Некрасова раніше обіймала позицію заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації. Під час своєї кар'єри вона була удостоєна ордена княгині Ольги III ступеня і її ім'я фігурувало в базі даних «Миротворець» за звинуваченнями в розкраданні гуманітарної допомоги.

Фігурантка справи про розкрадання гуманітарки похизувалася відпочинком на Сейшелах фото 3

У травні 2023 року, перебуваючи за межами України, вона висловила публічне невдоволення з приводу свого звільнення і звинуватила тодішнього голову Запорізької обласної адміністрації Юрія Малашка у підтримці своїх підлеглих, які, на її думку, допомагали розкраданню гуманітарної допомоги у великих обсягах.

До слова, за даними журналістів Запорізького центру розслідувань частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, може мати опосередкований зв’язок зі Златою Некрасовою – через її поточного чоловіка Віктора Щербину.

СТО, де знайшли «несанкціонований» склад гуманітарної допомоги у 2022-му році, належала родичці Віктора Щербини. Він вже після резонансних обшуків та виїзду за кордон одружився зі Златою Некрасовою.

Депутат облради і бізнесмен з ритуальної галузі Запорізького району Віктор Щербина став відомий широкому загалу, коли в нього відбулись обшуки у справі про розкрадання гуманітарної допомоги.

Пізніше виявилось, що під час обшуків він разом з тодішньою заступницею голови ОДА та керівницею гуманітарного штабу Златою Некрасовою перебували в одному будинку.

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Теги: Запоріжжя корупція в Україні гуманітарна допомога

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