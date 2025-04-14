Фігурантка справи про розкрадання гуманітарки похизувалася відпочинком на Сейшелах
За словами ексчиновниці, відпочинок на Сейшельських островах коштує від 200 до 200 тис. євро
Колишня заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова, яку підозрюють у розкраданні гуманітарки, похизувалась відпочинком на Сейшелах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Некрасової.
Експосадовиця поділилась з підписниками світлинами відпочинку на Сейшельських островах.
«Хочу, щоб кожен з вас побачив цю красу. Я обов’язково напишу пост про цінову політику Сейшел. І повірте ви будете здивовані», – розповіла колишня чиновниця.
За словами Некрасової, відпочинок тут стартує з 200 євро на добу, закінчуючи 200 тис. євро.
«Дуже багато європейців приїжджають і живуть тут на 2 тис. євро 14 днів (це харчування, проживання, дрібні витрати). Не бійтеся мріяти», – каже вона.
Нагадаємо, Злата Некрасова раніше обіймала позицію заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації. Під час своєї кар'єри вона була удостоєна ордена княгині Ольги III ступеня і її ім'я фігурувало в базі даних «Миротворець» за звинуваченнями в розкраданні гуманітарної допомоги.
У травні 2023 року, перебуваючи за межами України, вона висловила публічне невдоволення з приводу свого звільнення і звинуватила тодішнього голову Запорізької обласної адміністрації Юрія Малашка у підтримці своїх підлеглих, які, на її думку, допомагали розкраданню гуманітарної допомоги у великих обсягах.
До слова, за даними журналістів Запорізького центру розслідувань частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, може мати опосередкований зв’язок зі Златою Некрасовою – через її поточного чоловіка Віктора Щербину.
СТО, де знайшли «несанкціонований» склад гуманітарної допомоги у 2022-му році, належала родичці Віктора Щербини. Він вже після резонансних обшуків та виїзду за кордон одружився зі Златою Некрасовою.
Депутат облради і бізнесмен з ритуальної галузі Запорізького району Віктор Щербина став відомий широкому загалу, коли в нього відбулись обшуки у справі про розкрадання гуманітарної допомоги.
Пізніше виявилось, що під час обшуків він разом з тодішньою заступницею голови ОДА та керівницею гуманітарного штабу Златою Некрасовою перебували в одному будинку.
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