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У Запоріжжі жінка виявила на своєму балконі 250 кажанів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Рятувальники вилучили кажанів із балкона
фото: ДСНС

Рятувальники вилучили колонію рукокрилих та передали тварин фахівцям

У Запоріжжі мешканка одного з районів міста виявила на власному балконі незвичайних «сусідів» – колонію з 250 кажанів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

На місце прибули рятувальники, які обережно вилучили рукокрилих. Щоб тварини не травмувалися під час транспортування, їх помістили у картонні коробки з вентиляцією.

Після цього всіх 250 кажанів передали представникам Українського центру реабілітації рукокрилих.

Рятувальники передали 250 кажанів фахівцям реабілітаційного центру
Рятувальники передали 250 кажанів фахівцям реабілітаційного центру
фото: ДСНС

Завдяки оперативним діям під час порятунку жодна тварина не постраждала. Зазначається, що всі види кажанів в Україні занесені до Червоної книги та потребують охорони.

Що робити, якщо знайшли кажана? Фахівці Українського центру реабілітації рукокрилих (Bats Ukraine) радять не торкатися кажана голими руками – варто вдягнути цупкі рукавички, адже налякана тварина може вкусити. Не слід ловити кажана у польоті: потрібно дочекатися, поки він сяде.

Якщо тварина холодна й не рухається, це не означає, що вона загинула – кажан може перебувати у стані заціпеніння. Кажана радять обережно помістити в картонну коробку з невеликими отворами для повітря та щільно її закрити. Тварині також можна запропонувати воду зі шприца без голки або чайної ложки.

Якщо кажан вкусив людину, місце укусу необхідно одразу промити водою з милом і того ж дня звернутися до травмпункту або сімейного лікаря. Здорового кажана можна випускати лише ввечері за теплої погоди, посадивши його на стовбур дерева та давши злетіти самостійно. Підкидати тварину, викидати її з вікна чи випускати під час морозів не можна.

Якщо кажан травмований, надворі холодно або в оселі виявили цілу колонію, фахівці радять звернутися до Українського центру реабілітації рукокрилих.

Нагадаємо, раніше київські волонтерки врятували 381 кажана з квартири в районі Академмістечка. Власниця помешкання була відсутня близько тижня, а за цей час через відчинені вікна всередину залетіла ціла міграційна колонія рукокрилих. 

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Теги: Запоріжжя ДСНС тварини

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