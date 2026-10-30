Григорій Козловський вивів Emily Resort на міжнародний рівень: комплекс отримав звання найкращого медичного курорту Європи

Український комплекс Emily Resort визнали найкращим медичним курортом Європи

Український комплекс Emily Resort, власником якого є бізнесмен і меценат Григорій Козловський, здобув одразу кілька престижних відзнак міжнародної премії World Luxury Awards 2026. Головним досягненням стало звання Best Luxury Medical Resort in Europe, яке присуджують у категорії преміальних медичних курортів.

Окрім цього, Emily Wellness & SPA отримав нагороду Best Luxury Spa & Stay in Ukraine, а ресторан «М’ЯСО» був відзначений у категорії Best Luxury Steakhouse in Ukraine.

Три нагороди охопили різні напрями роботи комплексу та засвідчили його позиції у сфері преміального відпочинку, оздоровлення й гастрономії. Для Григорія Козловського це важливий результат розвитку Emily Resort як багатофункціонального простору, що поєднує медицину, wellness-послуги та високий рівень гостинності.

Emily Resort: сучасна медицина та п’ятизірковий сервіс

Концепція Emily Resort передбачає поєднання інноваційних медичних і wellness-технологій із комфортом преміального курорту. Такий формат орієнтований не лише на відпочинок, а й на відновлення організму та турботу про здоров’я.

Саме комплексний підхід став однією з ключових особливостей проєкту. Гості можуть отримувати оздоровчі послуги в середовищі, де увага до самопочуття поєднується з високими стандартами сервісу.

«Ми прагнемо розвивати Emily Resort як простір, у якому сучасні технології, професійний підхід до оздоровлення та гостинність працюють разом. Для нас важливо, щоб український курорт відповідав міжнародним очікуванням і водночас залишався проєктом, яким пишатиметься Україна», – зазначив Григорій Козловський.

Міжнародне визнання Emily Resort також демонструє потенціал української індустрії гостинності, яка продовжує розвиватися навіть в умовах повномасштабної війни.

Григорій Козловський: розвиток бізнесу та підтримка української медицини

Окремим напрямом діяльності Григорія Козловського залишається благодійність. Разом із футбольним клубом «Рух» та Emily Resort він долучається до ініціатив, спрямованих на допомогу Збройним силам України, військовим, цивільним і медичним установам.

За підсумками 2024 року на потреби українських захисників і медичних закладів було спрямовано понад 24 млн грн.

Важливим прикладом такої підтримки стала допомога Національному реабілітаційному центру Unbroken у Львові. ФК «Рух», його засновник Григорій Козловський та Emily Resort передали закладу 2 млн грн на придбання комплекту кардіохірургічних інструментів для проведення малоінвазивних операцій.

Кошти також спрямовувалися на протезування та реабілітацію українських військових і цивільних у центрах Superhumans та Unbroken. Окрему увагу приділили підтримці дитячої лікарні «Охматдит» після російського ракетного удару.

«Кубок Героїв» – ще один напрям благодійної діяльності

У жовтні 2026 року на території Emily Resort вчетверте провели благодійний футбольний турнір «Кубок Героїв», присвячений Дню захисників і захисниць України. Ініціаторами заходу стали футбольний клуб «Рух» та його засновник Григорій Козловський. Турнір об’єднав спортивну спільноту навколо підтримки українських військових і став прикладом того, як футбольні заходи можуть виконувати не лише спортивну, а й суспільно важливу функцію.

Григорій Петрович Козловський відомий як засновник ФК «Рух» та його футбольної академії, підприємець і меценат. Розвиток спорту, соціальні проєкти та підтримка ЗСУ залишаються важливими напрямами його діяльності.

Український бізнесмен, меценат і почесний президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський разом зі своєю дружиною – Юлією Думанською

Відзнаки World Luxury Awards 2026 посилили міжнародну впізнаваність Emily Resort. Водночас благодійні внески на підтримку медичних установ, реабілітаційних центрів і українських захисників свідчать про те, що діяльність Григорія Козловського та Emily Resort охоплює не лише сферу гостинності, а й допомогу суспільству в умовах війни.