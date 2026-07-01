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Японська делегація вбралася у вишиванки на зустріч із Сибігою (фото, відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Японська делегація на чолі з Юко Міцуї одягли вишиванки
фото: сайт Міністерства закордонних справ України

Дипломати одягли вишиванки оливкового та білого кольорів із різноманітним орнаментом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в рамках візиту до Японії провів зустріч із представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Посадовці привітали українського міністра у вишиванках. Про це пише «Главком» із посиланням на допис радника з комунікацій міністра закордонних справ України Георгія Тихого.

Японська делегація JICA вбралася у вишиванки на зустріч з Андрієм Сибігою у Токіо. На фото можна побачити членів агентства у вишиванках оливкового та білого кольорів із різноманітним орнаментом.

Старша віцепрезидентка Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Юко Міцуї вбралася в білу вишиванку із чорним орнаментом. На фото, опублікованому на сайті Міністерства закордонних справ, зображені Андрій Сибіга та Юко Міцуї, якф тиснуть одне одному руки.

Японська делегація вбралася у вишиванки на зустріч із Сибігою (фото, відео) фото 1
фото: сайт Міністерства закордонних справ України

«Щиро ціную продуктивну зустріч зі старшою віцепрезиденткою Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Юко Міцуї. Подякував особисто пані Міцуї за її нещодавній візит до України та висловив глибоку вдячність JICA за незмінну відданість справі та неоціненний внесок у зміцнення стійкості та швидке відновлення України. Під час мого візиту до Японії мене супроводжує сильна делегація представників української бізнес-спільноти, які спеціалізуються на енергетиці, логістиці, сільському господарстві та інших галузях. Сьогодні вони провели плідний обмін думками з JICA щодо напрямів уже існуючої та потенційної співпраці», – зазначив міністр.

Японська делегація вбралася у вишиванки на зустріч із Сибігою
Японська делегація вбралася у вишиванки на зустріч із Сибігою
фото: сайт Міністерства закордонних справ України

Також Андрій Сибіга подякував JICA за «непохитну та віддану підтримку нашого народу», які вбралися в українські вишиванки.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів із главою МЗС Японії Мотегі Тошіміцу повідомив, що Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. 

До слова, у Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис.

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Теги: Андрій Сибіга вишиванка Японія міністр

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