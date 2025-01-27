Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через сфальсифіковані вибори

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни

Санкції були запроваджені і проти дружини правителя Білорусі Олександра Лукашенка – Галини

Велика Британія разом з Канадою ввели санкції проти шістьох людей і трьох організацій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у Білорусі. Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Під обмеження потрапили:

Ігор Карпенко – голова Центральної виборчої комісії Білорусі;

Віктор Дубровка – начальник білоруської виправної установи «Виправна колонія № 11», місто Волковиськ;

Павло Казаков – начальник білоруської виправної установи «Вʼязниця № 1», місто Гродно;

Андрій Цедрик – начальник слідчого ізолятора № 1, місто Мінськ;

Андрій Ананенко – начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;

Михайло Бедункевич – заступник начальника Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Також країни ввели санкції проти трьох субʼєктів оборонного сектора країни:

ВАТ «АЛЕВКУРП» – компанія, повʼязана з урядом Білорусі, яка спеціалізується на дослідженні, розробленні й виробництві радіолокаційних систем і систем управління зброєю;

завод «Легмаш» –білоруська компанія, яка виробляє боєприпаси для білоруського оборонного сектора;

КБ «Безпілотні вертольоти» –білоруський розробник і виробник безпілотних літальних апаратів.

Серед інших, канадські санкції були запроваджені проти дружини правителя Білорусі Олександра Лукашенка – Галини. Також вони торкнулися Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю й корупцією, КДБ й низки інших державних відомств.

Серед юридичних осіб до санкційного списку увійшли три компанії оборонного сектору Білорусі: пов’язана з урядом Білорусі компанія, яка спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радарних систем і систем управління зброєю LEVKURP OJSC, компанія-виробник боєприпасів Legmash Plant JSC та розробник і виробник безпілотних літальних апаратів у Білорусі "КБ Безпілотні вертольоти UAVHeli".

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

Нагадаємо, центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати «виборів» президента країни, які відбулися у неділю, 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і усьоме стає президентом Білорусі.