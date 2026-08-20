Спікер парламенту Чехії вимагає скасувати всі виплати українським біженцям

Тих, хто не працює, політик пропонує повернути в Україну після завершення війни

Томіо Окамура також закликав повністю припинити дію тимчасового захисту для українців

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура закликав повністю скасувати тимчасовий захист та соціальні виплати для українських біженців. Про це він заявив в ефірі CNN Prima NEWS, повідомляє «Главком».

За словами Окамури, українці, які мають роботу в Чехії, повинні перейти на звичайні дозволи на проживання, як і інші іноземці. Тих, хто не працює, політик пропонує повернути в Україну після завершення війни. «Я виступаю за негайне повне скасування тимчасового захисту та виплат для всіх українців», – заявив Окамура. Лідер партії «Свобода і пряма демократія» (SPD) вважає недостатніми вже запроваджені обмеження для українців. Він заявив, що Чехія має піти далі та припинити дію режиму тимчасового захисту для всіх українських біженців.

Раніше Окамура називав своїм політичним успіхом посилення правил для нових заявників з України. Зокрема, йдеться про чоловіків призовного віку, які тепер не можуть автоматично отримати тимчасовий захист у ЄС без підтвердження виконання військового обов'язку або права на виїзд з України.

Водночас ці правила стосуються лише нових заявників. Українці, які вже мали чинний тимчасовий захист і безперервно зберігають цей статус, не повинні повторно підтверджувати виконання військового обов'язку. Їхній захист гарантований до 2028 року. Окамура фактично закликає скасувати всю систему підтримки українців у Чехії. Йдеться не лише про припинення прийому окремих категорій нових заявників, а про повне припинення тимчасового захисту та соціальних виплат для нинішніх отримувачів.

При цьому це позиція чеського політика, а не ухвалене рішення про скасування виплат. Наразі українці, які мають чинний статус тимчасового захисту, продовжують користуватися передбаченими для них правами та допомогою. Раніше «Главком» уже писав про заяви Окамури щодо можливого скасування тимчасового захисту для українців. У червні 2026 року спікер заявляв, що скасував би його негайно, якщо це залежало б від нього.

Також варто відзначити, що військовозобов’язаним українцям більше не надаватимуть захист в одній із країн ЄС.