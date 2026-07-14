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Українка розкрила головні витрати на життя у Чехії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українка розповіла, на чому вона заощаджує у Чехії
фото з відкритих джерел

Блогерка назвала реальну вартість життя у Чехії 

Катерина мешкає у Чехії, де працює фінансовим консультантом. Дівчина розповіла, скільки коштує життя в цій країні, та назвала статті головних витрат. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки.

Житло та їжа

Щоб жити в Чехії самостійно на орендованій квартирі, треба заплатити Kč 15 тис. (30 тис. грн). На їжу треба буде витрачати близько Kč 7-10 тис. (14-20 тис. грн).

«Далі комунальні платежі нам потрібно платити. Це десь буде Kč 2-3 тис. (6 тис. грн). Проїзд не безкоштовний, на жаль. Тобто це ще десь орієнтовно на місяць Kč 600 (1,2 тис. грн). Якщо ви будете брати на пів року, то ви можете зекономити».

Одяг та окремі послуги

Дівчина розповіла, що одяг можна не купувати кожен місяць, однак сума на цю витрату складає в неї Kč 3 тис. «Якщо у вас є мобільний інтернет, то це буде коштувати дешевше, якщо це буде у вас домашній інтернет, то це дорожче. Близько Kč 1 тис.», – додала вона.

Всього на місяць життя у Чехії українка витрачає Kč 29,6 тис. «Якщо на двох, то, звісно, треба буде подвоїти, якщо це мінімум, який ми хочемо. Але, звісно, ми можемо знімати не цілу квартиру, а можемо знімати кімнату, це буде дешевше. Можна економити на їжі. Знаю, люди економлять і вписуються в дуже такі малі ліміти», – розповіла авторка відео.

Тож на одну людину в Чехії варто мати Kč 30 тис. (60 тис. грн).

Нагадаємо, українка Альона переїхала за кордон у 2021 році разом із чоловіком. Дівчина розповіла, з якими складнощами зіштовхнулася у чужій країні та назвала переваги життя у Чехії.

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Теги: українці за кордоном гроші Чехія їжа оренда

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