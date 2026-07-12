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Українка розповіла про безліч заборон, які діють у німецьких квартирах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сушити одяг на балконі у німецьких квартирах заборонено
фото: Unsplash

За порушення тиші в Німеччині можна отримати штраф у тисячі євро

Українка Людмила Русіна, яка вже чотири роки живе в Німеччині, розповіла у TikTok про суворі побутові правила орендованого житла. Про це повідомляє «Главком».

«Заборон у німецьких квартирах більше, ніж дозволів і за чотири роки життя тут, я досі дивуюся, коли дізнаюся про якесь чергове, дивне правило», – ділиться жінка.

За її словами, одне з головних правил стосується тиші. У Німеччині чітко визначено час, коли мешканцям не можна шуміти.

«Зазвичай із 22:00 до 6:00 ранку, з 13:00 до 15:00 а також у неділю та святкові дні не можна не те що свердлити, а навіть пилососити, прати, влаштовувати гучні посиденьки або грилити, і штраф за такі порушення може сягати п’яти тисяч євро», – розповідає українка.

Людмила також поділилась, що суворі вимоги діють і щодо сушіння речей у квартирі – через ризик появи плісняви. У багатьох будинках заборонено сушити білизну на балконах, аби не псувати вигляд фасаду, а іноді й у самих кімнатах через загрозу грибка. Якщо через недогляд орендаря з’явиться сирість, доведеться оплачувати ремонт або й зовсім з’їхати з квартири.

Не можна й захаращувати спільні коридори чи власні балкони меблями, коробками, велосипедами або дитячими візочками.

Окрему історію українка розповіла про домашніх тварин. Хом’яків чи рибок заводити можна без жодних дозволів, а от із собакою чи котом усе складніше.

«Якщо вам захочеться песика чи кота, то в більшості випадків, потрібна згода орендодавця. В моєму договорі такий пункт є», – зазначає Людмила.

Цікаво, що навіть власники будинків не звільняються від цих правил – ділянки в Німеччині зазвичай невеликі, а будинки стоять упритул один до одного. Тож майже всі обмеження стосуються і приватного сектору.

При цьому, як розповідає українка, у німецькому суспільстві цінують добросусідство: якщо хтось планує вечірку, гарним тоном вважають заздалегідь повісити оголошення на дверях під’їзду – із чим Людмила стикалася неодноразово.

Нагадаємо, українка Іванна мешкає у Вроцлаві. Дівчина ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. 

Також повідомлялося, українка Світлана п’ять років мешкає за кордоном. Для життя вона обрала Німеччину, однак для неї ця країна має чимало нюансів, якій їй не подобаються. 

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Теги: штраф ремонт правила українка обмеження Німеччина

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