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Онучка легендарної Ніни Матвієнко покинула Україну

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Уляна Матвієнко разом зі своєю бабусею, видатною українською співачкою Ніною Матвієнко
фото з відкритих джерел

Тоня Матвієнко розповіла, чим її донька займається у Німеччині

Онука народної артистки України Ніни Матвієнко Уляна переїхала до Німеччини, де отримала статус біженки. Мати Уляни, співачка Тоня Матвієнко розповіла про причини такого рішення. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар зірки проєкту «Наодинці з Гламуром».

27-річна Уляна Матвієнко нині мешкає у Берліні. Дівчина вже працює у новій країні, однак іноді приїжджає до України.

«Справи в неї дуже добре. Вона зараз живе в Берліні, Німеччина. Вона працює. Вже пів року, як виїхала, поїхала з України. Шкода, але я намагаюся з нею частіше зустрічатися. Вона до Львова нещодавно приїжджала. Так що все добре! Так, вона як біженка», – розповіла Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко розповіла про свою доньку Уляну
Тоня Матвієнко розповіла про свою доньку Уляну
фото: Іnstagram.com/tonya_matvienko

Співачка пояснила, що причиною переїзду її доньки до Німеччини стала війна. За словами артистки, Уляна Матвієнко близько пів року тому вирішила виїхати за кордон, оскільки їй стало страшно перебувати в Україні через постійні обстріли. «Просто в якийсь момент сказала, що більше не може. Їй страшно, хвилюється», – зазначила Матвієнко.

Нагадаємо, співачка Тоня Матвієнко розповідала, як на початку своєї кар’єри українська співачка Тоня Матвієнко почувалася невпевнено. Причиною цього вона назвала свою маму народну артистку Ніну Матвієнко, адже співачку часто ототожнювали з нею. За словами Тоні Матвієнко, на початку своєї кар’єри вона знала, що добре співає та була в цьому впевнена. Однак дещо все ж таки додавало їй невпевненості. 

Також повідомлялося, співачка Тоня Матвієнко відвідала репетицію Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Артистка не стримала емоцій після виконання композиції «Ой, летіли дикі гуси», створеної ще у 1969 році композитором Ігорем Покладом та поетом Юрієм Рибчинським.

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Теги: Німеччина біженці дочка онуки Ніна Матвієнко Тоня Матвієнко

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