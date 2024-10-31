Клопотенко в гостях у Залужного. Соцмережі здивовані взуттям скандального кухаря (фото)

Клопотенко та Залужний уклали парі стосовно борщу

Український шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував спільне фото із генералом, нині послом України у Великій Британії, Валерієм Залужним. Мережа була здивована, що кулінар прибув під час війни до Лондона. Також українців здивувало взуття, у якому Клопотенко з'явився до дипломата.

За словами Клопотенка, його поїздка повʼязана із участю... у благодійній званій вечері. Щоправда, частина користувачів була обурена тим, що кулінар отримав дозвіл на перетин кордону. Раніше Клопотенко заявляв, що не йде до ЗСУ, оскільки вважає, що у тилу він набагато корисніший. Але, за його словами, дані для мобілізації він оновив відразу.

скриншот: instagram / klopotenko

скриншот: instagram / klopotenko

Водночас стало відомо, що Клопотенко та Залужний уклали у Лондоні «борщове» парі.

«Залужний не любить борщ. Але ми уклали парі, що я це зміню. Так що слідкуйте за новинами в цій справі, коротше», – написав Клопотенко. За його словами, термін «угоди», аби Валерію Залужному сподобався борщ – 80 днів.

скриншот: instagram

У коментарях люди активно обговорювали як «нелюбов» Залужного до борщу, так і стиль Клопотенка. Шоумен-кулінар прийшов на зустріч у рожевих гумових капцях відомого бренду. У народі таке взуття називають «галошами для багатих».

Багато українців були вражені тим, що відомий генерал не їсть борщ. Багато було й тих, хто помітив, що Залужний схуд у Великій Британії.

скриншот: instagram / klopotenko

скриншот: instagram / klopotenko

скриншот: instagram / klopotenko

Користувачі не розуміють, як на прийом до посла можна було одягнути рожеві крокси.

скриншот: instagram / klopotenko

скриншот: instagram / klopotenko

скриншот: instagram / klopotenko

Нагадаємо, Клопотенко опублікував у Tik-tok незвичний рецепт: смажені сандалі у клярі. Однак, таку кулінарну імпровізацію оцінили не всі українці. Люди дорікали, що під час війни не доцільно «переводити» продукти, пригадували Голодомор та «жартували», чи не буде така страва в оновленому меню для школярів.

До слова, це не перший момент, коли Клопотенко запропонував нарвався на хейт. Нещодавно він запропонував створити більш сучасний гімн столиці на заміну пісні «Києве мій». Утім, більшості користувачів раптова ідея шоумена не припала до душі.