Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»: названо дату

Раніше члени «коаліції охочих» заявили про готовність взяти на себе зобов’язання про гарантії безпеки для України

Країни «коаліції охочих» проведуть чергове засідання на четверту річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як повідомив Єлисейський палац, президент Франції Еммануель Макрон головуватиме на відеоконференції «коаліції охочих», яка відбудеться у вівторок, 24 лютого. При цьому прем'єр Британії Кір Стармер співголовуватиме на засіданні.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковану заяву.

«Члени коаліції, України та Сполучених Штатів зібралися сьогодні в Парижі. Ми всі наголосили на нашій відданості справедливому та тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та вітали досягнутий прогрес, зокрема в переговорах між американцями, українцями, європейськими та іншими партнерами», – йдеться в тексті заяви.

Як зазначається, «коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки розставив крапки над «і» у питанні залучення західних сухопутних сил до війни в Україні. Політик наголосив, що попри готовність допомагати, союзники дотримуються чітких рамок, аби уникнути прямого зіткнення з Росією.

Основною стратегією «коаліції охочих» залишається забезпечення України ресурсами та посилення санкційного тиску на російську економіку, щоб зупинити війну на вигідних для Києва умовах. Макрон резюмував, що хоча такий підхід може бути неприємним для українців, він є найбільш відповідальним з погляду європейської безпеки.