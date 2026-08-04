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Найавторитетніший гороскоп на 5 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Астрологічний прогноз на 5 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Середа пройде під впливом Місяця у Тельці, який сприятиме стабільності, практичним рішенням і впевненому руху до поставлених цілей

5 серпня 2026 року астрологи прогнозують більш спокійний і виважений день, ніж початок тижня. Після активного впливу Місяця в Овні на перший план виходить енергія Тельця, що допоможе зосередитися на фінансових питаннях, професійних обов'язках і довгострокових планах. Це гарний час для наведення ладу в справах, зміцнення робочих позицій і завершення розпочатих проєктів.

Водночас ретроградний Меркурій у Раку, як і раніше, закликає уважно ставитися до документів, домовленостей і важливої інформації. Спокійний підхід і терпіння допоможуть уникнути помилок та отримати максимальну користь від цього дня.

Що прогнозують астрологи на 5 серпня 2026 року

Середа стане днем практичних рішень і поступового руху вперед. Місяць у Тельці сприятиме роботі, яка потребує уважності, витримки та послідовності. Це вдалий момент для фінансового планування, професійного розвитку, зміцнення ділових зв'язків і виконання справ, що потребують відповідального підходу.

Попри загальну стабільність, ретроградний Меркурій може спричиняти затримки у спілкуванні або технічні непорозуміння. Не варто поспішати з висновками чи великими покупками – краще ще раз перевірити всі деталі. Найбільше виграють ті, хто діятиме обдумано й не піддаватиметься емоціям.

Головна тема дня

Стабільність, терпіння та уважність принесуть більше користі, ніж поспіх.

Астрологічна картина дня

  • ☀️ Сонце – Лев ♌
  • 🌙 Місяць – Телець ♉
  • ☿ Меркурій – ретроградний у Раку ♋
  • ♄ Сатурн – ретроградний
  • ♆ Нептун – ретроградний
  • ♇ Плутон – ретроградний
  • Енергетика дня: практичність, фінансова обережність, наполегливість, внутрішня рівновага.

Кольори дня

Зелений, смарагдовий, бежевий.

Щасливі числа

5, 8, 17, 26.

Сприятливий час

  • 09:00 – 12:00 – для фінансових справ, планування та переговорів.
  • 14:30 – 17:30 – для завершення важливих завдань, оформлення документів і робочих зустрічей.

Гороскоп на 5 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен
21 березня –
19 квітня

Після насичених подій початку тижня Овнам варто трохи знизити темп і зосередитися на завершенні вже розпочатих справ. День буде сприятливим для фінансового планування, аналізу робочих процесів і вирішення практичних питань. Не поспішайте приймати рішення щодо великих витрат або нових проєктів – уважність зараз важливіша за швидкість.

В особистому житті намагайтеся більше прислухатися до близьких людей. Спокійна атмосфера й відверте спілкування допоможуть уникнути непорозумінь. Увечері варто знайти час для відпочинку та відновлення сил.

Телець
20 квітня –
20 травня

Тельці можуть сміливо вважати цей день одним із найсприятливіших у тижні. Місяць у вашому знаку додасть впевненості, витримки та допоможе ефективно впоратися навіть зі складними завданнями. Гарний час для фінансових рішень, переговорів, роботи над довгостроковими проєктами та зміцнення професійної репутації.

У стосунках пануватиме гармонія, якщо ви не будете приховувати своїх почуттів. День сприятиме сімейним справам, романтичним зустрічам і відвертим розмовам. Вечір чудово підійде для відпочинку в затишній атмосфері.

Близнюки
21 травня –
20 червня

Близнюкам середа допоможе зосередитися на тих питаннях, які тривалий час залишалися без уваги. Робота вимагатиме уважності до деталей, особливо якщо вона пов'язана з документами, навчанням або переговорами. Через ретроградний Меркурій не поспішайте відповідати на важливі повідомлення – спочатку переконайтеся, що правильно зрозуміли всі умови.

В особистому житті варто бути терплячішими. Не всі питання потребують негайного вирішення – іноді достатньо просто вислухати співрозмовника. Вечір сприятиме спокійному відпочинку, читанню або зустрічі з близькими друзями.

Рак
21 червня –
22 липня

Ракам середа подарує можливість упорядкувати свої справи й розібратися з питаннями, які останнім часом викликали занепокоєння. На роботі важливо діяти без поспіху, особливо якщо доведеться працювати з фінансовими документами або офіційними паперами. Ваша уважність стане головною перевагою цього дня.

У стосунках не бійтеся проявляти турботу й говорити про свої почуття. Близькі люди потребуватимуть вашої підтримки не менше, ніж ви – їхньої. Вечір краще провести в домашній атмосфері, подбавши про власний емоційний комфорт.

Лев
23 липня –
22 серпня

Левам середа допоможе закріпити успіхи, досягнуті на початку тижня. День добре підходить для довгострокового планування, професійних переговорів і роботи над важливими проєктами. Ваша харизма й авторитет допоможуть переконати інших у правильності ваших ідей, однак фінансові рішення варто ухвалювати лише після ретельного аналізу.

В особистому житті не забувайте приділяти увагу близьким людям. Щира розмова або спільний вечір допоможуть зміцнити стосунки. Не перевантажуйте себе справами – відпочинок сьогодні не менш важливий, ніж робота.

Діва
23 серпня –
22 вересня

Для Дів середа стане одним із найпродуктивніших днів цього тижня. Ваше вміння працювати з деталями, аналізувати інформацію та знаходити практичні рішення принесе відчутні результати. Це гарний час для роботи з документами, навчання, фінансового планування й наведення порядку у справах.

У стосунках варто бути відкритішими до діалогу й не концентруватися на дрібних недоліках інших людей. Тепла атмосфера вдома та підтримка близьких допоможуть відновити сили. Вечір чудово підійде для прогулянки, спорту або спокійного відпочинку.

Терези
23 вересня –
22 жовтня

Терезам середа принесе можливість зміцнити ділові зв'язки та знайти нові точки дотику з колегами або партнерами. Робочі питання вирішуватимуться успішніше, якщо ви збережете дипломатичність і не поспішатимете з висновками. День добре підходить для переговорів, підготовки документів, фінансового планування та наведення порядку у справах. Водночас ретроградний Меркурій радить ще раз перевірити всі домовленості.

В особистому житті варто більше уваги приділити щирому спілкуванню. Не відкладайте важливу розмову, якщо давно хотіли обговорити спільні плани. Вечір сприятиме домашньому затишку, романтичній зустрічі або сімейному відпочинку.

Скорпіон
23 жовтня –
21 листопада

Скорпіонам день допоможе розставити пріоритети й зосередитися на найважливіших цілях. Робота вимагатиме терпіння, уважності та стратегічного підходу. Це гарний час для завершення проєктів, аналізу фінансової ситуації та підготовки до майбутніх змін. Не варто поспішати з великими покупками або підписанням важливих документів.

В особистому житті щирість стане ключем до взаєморозуміння. Якщо останнім часом накопичилися образи чи недомовленості, саме сьогодні є шанс спокійно все обговорити. Спокійний вечір допоможе відновити сили та внутрішню рівновагу.

Стрілець
22 листопада –
21 грудня

Для Стрільців середа стане днем продуктивної роботи та перспективних ідей. Ви зможете успішно просунутися у справах, які потребують творчого підходу й нестандартного мислення. Вдалий час для навчання, професійного розвитку та обговорення майбутніх проєктів. У фінансових питаннях краще уникати поспіху.

В особистому житті день сприятиме новим знайомствам і приємним зустрічам. Тим, хто перебуває у стосунках, варто знайти час для спільного відпочинку. Ваша відкритість і гарний настрій допоможуть зміцнити взаємну довіру.

Козоріг
22 грудня –
19 січня

Козорогам середа принесе можливість зробити ще один крок до професійної мети. Ваша дисциплінованість і відповідальність допоможуть упоратися навіть зі складними завданнями. День буде сприятливим для фінансових розрахунків, роботи з документами, планування бюджету та організаційних питань. Не поспішайте погоджуватися на нові зобов'язання без ретельного аналізу.

У сімейному житті варто приділити більше уваги близьким людям. Відверта розмова або спільна вечеря допоможуть зміцнити стосунки. Увечері знайдіть час для повноцінного відпочинку, щоб уникнути перевтоми.

Водолій
20 січня –
18 лютого

Водоліям день принесе нові можливості для творчості, навчання та командної роботи. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, якщо ви зумієте чітко й аргументовано їх представити. Це сприятливий час для планування майбутніх проєктів, професійних зустрічей і розвитку нових навичок. Великі фінансові рішення краще відкласти до завершення ретроградного Меркурія.

В особистому житті варто більше часу провести з людьми, які надихають і підтримують вас. Вечір буде вдалим для дружніх зустрічей, прогулянок або занять улюбленою справою, яка допоможе відновити енергію.

Риби
19 лютого –
20 березня

Рибам середа допоможе впорядкувати думки й завершити справи, які довго залишалися відкритими. Робочі питання вимагатимуть терпіння та уважності, але саме ці якості допоможуть уникнути помилок. День сприятиме творчим проєктам, навчанню, плануванню та фінансовому аналізу.

В особистому житті інтуїція підкаже правильний напрямок, однак не варто робити поспішних висновків. Щира розмова з близькою людиною допоможе розвіяти сумніви та зміцнити довіру. Вечір ідеально підійде для спокійного відпочинку, читання або прогулянки.

Чого очікувати від дня – середи, 5 серпня 2026 року

Середина тижня стане чудовим часом для впорядкування справ, фінансового планування та зміцнення професійних позицій. Місяць у Тельці сприятиме стабільності, витримці та послідовності, тому сьогодні не варто поспішати або намагатися досягти результату будь-якою ціною. Найкращі рішення прийматимуться після спокійного аналізу.

Ретроградний Меркурій і надалі вимагатиме уважності до документів, листування й важливих домовленостей. День більше підходить для вдосконалення вже розпочатих проєктів, ніж для ризикованих експериментів. Терпіння й практичність сьогодні стануть головними союзниками.

Найсприятливіші знаки дня

  • ♉ Телець – Місяць у вашому знаку допоможе впевнено просуватися до цілей і приймати виважені рішення.
  • ♍ Діва – уважність до деталей і практичність дозволять досягти високих результатів у роботі.
  • ♑ Козоріг – день буде особливо вдалим для кар'єрних питань, фінансового планування та відповідальних рішень.

День найкраще підходить для:

  • фінансового планування;
  • завершення важливих проєктів;
  • роботи з документами;
  • ділових переговорів;
  • домашніх справ і наведення порядку;
  • планування довгострокових цілей.

Від чого краще утриматися:

  • імпульсивних покупок;
  • поспішного підписання документів;
  • конфліктів через дрібниці;
  • необдуманих фінансових ризиків;
  • надмірної впертості;
  • перевтоми та нехтування відпочинком.

Астрологічні події дня

  • ☀️ Сонце у Леві підтримує творчість, упевненість у собі та прагнення до професійного зростання.
  • 🌙 Місяць у Тельці посилює практичність, терпіння, фінансову обачність і прагнення до стабільності.
  • ☿ Ретроградний Меркурій у Раку закликає уважно перевіряти документи, листування та домовленості.
  • ♄ Ретроградний Сатурн сприяє перегляду довгострокових планів і відповідальному ставленню до роботи.
  • ♆ Ретроградний Нептун загострює інтуїцію та творчі здібності, але радить не піддаватися ілюзіям.
  • ♇ Ретроградний Плутон сприяє внутрішнім змінам, перегляду життєвих пріоритетів і поступовому особистісному розвитку.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.

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Теги: соціум Місяць Сонце астрологія знаки Зодіаку гороскоп

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