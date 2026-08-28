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Журналістка Аліна Доротюк повідомила про влучання дрона у її ЖК (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Аліна Доротюк показала парковку з машинами в її ЖК, які вигоріли вщент
фото: Іnstagram.com/dorotiuk

Аліна Доротюк показала кадри наслідків прильоту в її житловий комплекс

У житловий комплекс, де мешкає українська журналістка та блогерка Аліна Доротюк, влучив дрон. Інтервʼюєрка розповіла про наслідки російської атаки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучої в Instagram.

Аліна Доротюк розповіла, що в її ЖК вже вдруге влучає російський дрон. Цього разу росіяни поцілили у парковку, тож було понівечено машини. Свій автомобіль Доротюк припаркувала в іншому місці напередодні атаки. Як відомо, Аліна Доротюк мешкає у Києві. 

«Кажуть, двічі в одне місце не прилітає… За два роки, що я тут живу, це другий приліт російського дрона в наш ЖК. Цього разу в парковку. Моє авто врятувало тільки те, що я поїхала на відкриття ОМКФ (Одеський міжнародний кінофестиваль, – «Главком»), а пізно ввечері запаркувала його в іншому місці», – розповіла журналістка.

На відео, якими поділилася Аліна Доротюк, видно, як на подвірʼї ЖК палають автівки, а на тлі лунає повітряна тривога. У наступних кадрах можна побачити парковку з машинами, які вигоріли вщент.

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Також телеведуча показала запис із камер будинку ЖК. Під час удару поруч із парковкою йшла жінка. «Жінка народилася вдруге. Ви знаєте, мені в такі моменти увесь час здається, що ми всі стали дуже «безпечні». Ігноруємо тривоги, йдучи так на роботу, стоячи на вулиці в кафе з подругою, не йдучи в укриття. А війна - жорстока. Вона триває. І як казала моя бабця: «Береженого і Бог береже», – зазначила Доротюк.

Аліна Доротюк також висловилася про постійні російські атаки, стрес та біль, який щодня переживають українці. «І хоча всі живі, болить за майно людей. Болить за стрес, який ми переживаємо щоразу під час цих прильотів Щодня гинуть незнайомі, але такі рідні українці… Це тотальний невимовний біль. Сьогодні мене переповнює відчуття спустошення і разом з тим мрія - побачити, як росія так само палатиме у вогні. Амінь», – додала зірка.

Як писав «Главком», у місті Вишневе під Києвом внаслідок влучання ворожого безпілотника в житловому масиві сталася масштабна пожежа. За інформацією місцевої влади, після влучання БПЛА спалахнув вогонь на автостоянці. За даними Муніципальної безпеки, на парковці вщент згоріли понад 15 автомобілів. Також вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в навколишніх багатоповерхівках.

До слова, у Бучанському районі Київської області рятувальники всю ніч та ранок ліквідовували наслідки масованої атаки ворожих безпілотників. Унаслідок ударів БПЛА виникли пожежі складських будівель та автомобілів. На одній із локацій під час роботи підрозділів ДСНС ворог завдав повторного удару безпілотником. Після проведеної розвідки надзвичайники відновили гасіння.

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Теги: Київ будинок журналіст блогер дрон

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