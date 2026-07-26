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У Великій Британії колеги стали найкращими друзями, а потім дізналися, що є братом і сестрою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Попри те, що брат і сестра прожили більшу частину життя окремо, після возз’єднання вони почали помічати між собою чимало схожостей
фото: ВВС

Звичайна розмова про усиновлення допомогла двом колегам розкрити сімейну таємницю, яка змінила їхні життя назавжди

Дейв Грін і Андреа Урмстон із Великої Британії познайомилися на роботі та швидко стали близькими друзями. Проте лише через два роки випадкова розмова змінила їхні життя назавжди: вони з’ясували, що насправді є рідними братом і сестрою, яких розлучило усиновлення ще в дитинстві. Як інформує «Главком», про це пише BBC.

2005 року Дейв Грін працював керівником автовокзалу в аеропорту Манчестера. Саме там він познайомився з Андреа Урмстон, яка займалася обслуговуванням торгових автоматів. Колеги швидко знайшли спільну мову й стали найкращими друзями. Протягом двох років вони щодня спілкувалися, працювали разом і навіть не підозрювали, що їх пов’язують не лише дружні стосунки.

Усе змінилося 2007 року під час звичайної розмови про усиновлення. 60-річний Дейв розповів колезі, що його всиновили ще немовлям. У відповідь 53-річна Андреа зізналася, що знає про брата, якого її мама багато років тому була змушена віддати на усиновлення. Після цього вони вирішили перевірити всі відомі їм факти.

Незабаром з’ясувалося, що Дейв народився під ім’ям Стюарт Праудлав – саме Праудлав було дівочим прізвищем матері Андреа. Тоді жінка зрозуміла, що всі деталі дивовижним чином збігаються.

«Я ніби завмерла і хвилину не могла вимовити ні слова», – розповіла Андреа. «Це не дуже поширене прізвище, тож це мав бути саме він. Крім членів родини, я ніде більше не чула цього прізвища».

Щоб переконатися остаточно, Андреа зателефонувала своїй матері С’юзан, яка народила Дейва у 15-річному віці. Вона попросила назвати дату народження хлопчика, якого багато років тому віддали на усиновлення. Жінка відповіла: 24 березня 1966 року. Це була та сама дата народження, що й у Дейва. Після цього Андреа сказала братові: «Це маєш бути ти».

Невдовзі Дейв уперше зустрівся зі своєю біологічною матір’ю. За словами Андреа, це була мить, про яку жінка мріяла багато років.

«Це був сюрреалістичний момент, було багато сліз, а потім ми всі просто обійнялися. Я не могла повірити, що мені вдалося зібрати разом мого брата та маму», – пригадала вона.

Попри те, що брат і сестра прожили більшу частину життя окремо, після возз’єднання вони почали помічати між собою чимало дивовижних схожостей. Виявилося, що обоє однаково люблять чай, а їхньою улюбленою стравою є бутерброди з томатним соусом.

Сам Дейв також зізнався, що багато років, працюючи водієм автобуса, регулярно проїжджав повз будинок своєї біологічної матері, навіть не здогадуючись про це.

«Такі зустрічі не трапляються, це не те, що відбувається у повсякденному житті, але наше життя вже не є повсякденним», – сказав він. «Я завжди вважав, що важливо не те, що ти маєш у житті, а те, хто є у твоєму житті. Того дня хтось або щось дало мені зелене світло, і все вже ніколи не буде так, як раніше; все не було таким уже 20 років і ніколи більше не буде, бо в моєму житті є та єдина річ, яка робить його особливим».

Після несподіваного возз’єднання брат і сестра вирішили більше не втрачати часу та згодом переїхали жити разом до графства Стаффордшир.

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Теги: історія Велика Британія сім'я

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