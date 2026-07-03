99-річна вінничанка вперше зробила закордонний паспорт: куди планує подорож

Довгожителька хоче здійснити одну зі своїх мрій

Вінничанка пані Ніна, якій майже 100 років, оформила свій перший закордонний паспорт. Жінка розповіла, куди планує відправитися. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Міграційної служби Вінницької області.

У відомстві розповіли, що пані Ніна звернулася до одного з підрозділів УДМС у Вінницькій області. Для пенсіонерки це перший закордонний паспорт.

«У майже 100 років – за новими враженнями! До одного з підрозділів УДМС у Вінницькій області звернулася пані Ніна, яка у поважному віці, майже 100 років, оформлює свій перший паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Попри свій вік, жінка залишається відкритою до нових подорожей», – йдеться у дописі.

Довгожителька зробила закордонний паспорт, щоб вирушити до онуків у Нідерланди. Вона мріє побачити нову країну, про яку чула лише з розповідей рідних. Головною метою її подорожі є зустріч з родиною.

«Історія пані Ніни вкотре доводить: для здійснення мрій, нових вражень та зустрічей із близькими немає вікових обмежень. А сучасні документи відкривають нові можливості для кожного громадянина, незалежно від віку. Бажаємо пані Ніні легкої дороги, міцного здоров'я та незабутніх емоцій», – додали у відомстві.

Нагадаємо, до Слов’янського відділу Державної міграційної служби звернулась громадянка 1925 року народження, щоб оформити паспорт для виїзду за кордон. Вона планує відвідати онуку в Європі.

До слова, три сестри з Бразилії потрапили до Книги рекордів Гіннеса як найстаріше тріо у світі. 103-річна Зуліна де Деус Нунес, 104-річна Зораїде де Деус Мота та 109-річна Левіта де Деус Нунес мешкають у Ріо-де-Жанейро. На трьох сестри мають 316 років. Жінки поділилися секретами свого довголіття.