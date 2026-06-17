Норвегія впевнено перемогла Ірак на Чемпіонаті світу 2026

Багато аналістиків радять придивитися до команди Норвегії як одного з потенційних відкритті турніру

Вікінги завдяки своїй головній зірці отримали комфортну перевагу в матчі

Збірна Норвегії вдало розпочала виступи на світовій першості з футболу, перегравши з рахунком 4:1 команду Іраку. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Перші хвилини пройшли у рівній боротьбі. Ірак сміливо розпочав зустріч і не дозволяв команді Столе Сольбаккена повністю контролювати гру. Проте поступово норвежці почали частіше загрожувати воротам суперника, а на 29-й хвилині втілили свою перевагу в забитий м’яч. Тоді Давід Вольфе виконав передачу до штрафного майданчика, де Ерлінг Голанд потужно пробив у верхній кут і відкрив рахунок.

Однак перевага фаворита тривала недовго. На 39-й хвилині збірна Іраку провела чудову атаку через фланг, яку результативним ударом головою завершив Айман Хуссейн. Наприкінці першого тайму азійська команда виглядала навіть гостріше за суперника, створивши одразу кілька небезпечних моментів. Особливо близькими до гола були Аль-Хамаді та Акам Хашем, однак норвежців врятували самовіддана гра захисників і неточність суперників.

Коли здавалося, що команди підуть на перерву за нічийного рахунку, Норвегія знову покарала Ірак за помилку. На третій компенсованій хвилині Голанд активно пішов у пресинг, змусивши суперників помилитися поблизу власних воріт, і забив свій другий м'яч у матчі, повернувши скандинавам перевагу перед відпочинком.

У другому таймі іракці намагалися відігратися. Вони більше володіли м’ячем та шукали свої шанси в позиційних атаках. Небезпечний момент мав Айман Хуссейн, який після навісу Ібрагіма Баєша пробив головою зовсім поруч зі стійкою. Проте норвежці діяли значно дисциплінованіше в обороні та поступово знову взяли гру під свій контроль.

Остаточно питання щодо переможця було знято на 76-й хвилині. Після розіграшу кутового Лео Естігор виграв боротьбу на другому поверсі та ударом головою відправив м’яч під поперечину, встановивши рахунок 3:1. Після цього Норвегія спокійно контролювала перебіг зустрічі, не дозволяючи супернику створити справжній фінальний штурм.

Більше того, перевага скандинавів могла стати ще більшою. Ерлінг Голанд не реалізував вихід сам на сам із голкіпером, а Крістіан Торстведт уже в компенсований час не влучив у ворота з кількох метрів. Однак свою нагоду він використав дещо пізніше, на 90+7-й хвилині, коли став автором небезпечного моменту, який завершився автоголом з боку Хуссейна, який забив і у чужі ворота, і у свої ворота.

З рахунком 4:1 Столе Сольбаккена здобула цілком заслужену перемогу, а головним героєм зустрічі став Голанд, який оформив дубль і вкотре продемонстрував свої амбіції претендента на звання найкращого бомбардира турніру.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет I

Ірак – Норвегія 1:4 (1:2)

Голи: Хуссейн (39) – Голанд (29, 43), Естігор (76), Торсведт (90+7)

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Нагадаємо, що збірна Норвегії шокувала своїми багажами на Чемпіонаті світу.