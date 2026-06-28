Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Як менше втомлюватися на роботі? Учені знайшли простий спосіб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Більшість людей проводять сидячи майже три чверті дня, підрахували дослідники
фото з відкритих джерел

Щоб почуватися бадьоріше й працювати ефективніше, не обов'язково кардинально змінювати спосіб життя

Для багатьох людей робочий день сьогодні виглядає приблизно однаково: електронні листи, онлайн-зустрічі, дзвінки й довгі години в кріслі перед екраном. Але звичка подовгу сидіти може серйозно шкодити здоров'ю. Експерти попереджають, що тривале перебування в сидячому положенні підвищує ризик набору зайвої ваги, розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу. Водночас залишається відкритим питання: як часто потрібно вставати й рухатися, щоб підтримувати здоров'я, не втрачаючи продуктивності? Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі BBC-Україна.

Де проходить межа між роботою та потребою розім'ятися?

Нове дослідження вчених Колумбійського університету, опубліковане цього тижня в журналі British Journal of Sports Medicine, пропонує доволі просту відповідь.

На думку дослідників, найефективніший і водночас найреалістичніший варіант – щогодини робити п'ятихвилинні перерви на рух, або так звані «рухові перекуси» (movement snacks).

Менше втоми, кращий настрій

Керівник дослідження Кіт Діас розповів, що сьогодні більшість дорослих проводять сидячи майже 75% часу протягом дня.

За його словами, загальна порада «менше сидіти й більше рухатися» правильна, однак людям важливо зрозуміти, скільки саме руху для цього потрібно.

«Хороша новина полягає в тому, що п’ятихвилинної прогулянки щогодини достатньо, щоб покращити настрій і зменшити втому. І учасники дослідження визнали такий підхід цілком реалістичним», – каже Діас.

У дослідженні взяли участь понад 11 тисяч американців. Більшість із них працювали в офісах і проводили на роботі по вісім-дев'ять годин на день.

Протягом першого тижня учасники жили у звичному режимі та щодня відповідали на запитання про втому, настрій і власну ефективність на роботі.

Потім упродовж двох тижнів їх попросили робити прогулянки під час робочого дня – по п'ять хвилин кожні пів години, щогодини або раз на дві години.

Після цього вони також заповнювали аналогічні анкети.

Результати показали, що прогулянка кожні пів години справді покращувала настрій і допомагала боротися з втомою. Однак такий режим багатьом заважав виконувати робочі завдання.

Прогулянки раз на дві години теж виявились кориснішими, ніж повна відсутність руху, але саме п’ятихвилинна ходьба щогодини дала найкращий результат. Дослідники зафіксували найбільш помітне й водночас найбільш реалістичне покращення продуктивності, настрою та концентрації уваги.

За словами Діаса, відмовитися від звички сидіти годинами без перерв буває непросто. Багато учасників дослідження зізнавалися, що хвилювалися, як їхні регулярні паузи сприймуть керівники або колеги.

«Хоча це й може здатись нелогічним, перерви на рух насправді здатні підвищувати ефективність роботи, – каже Діас. – Вони допомагають краще концентруватися, ухвалювати рішення та запам'ятовувати інформацію. Крім того, люди почуваються бадьорішими й менш виснаженими».

Рухатися можна навіть під час роботи

Ще одна перевага ходьби в тому, що вона не потребує жодних витрат і не вимагає повністю відриватися від справ. Діас радить проводити робочі обговорення під час прогулянки або пройтися офісом, коли говорите телефоном.

Висновки дослідження підтримала старша кардіологічна медсестра британського фонду British Heart Foundation Емілі Макграт. За її словами, результати вкотре показують: «Навіть кілька додаткових хвилин руху щодня можуть позитивно вплинути на здоров'я». Утім, фахівчиня закликала ставитися до висновків обережно.

«Дослідження ґрунтувалося на даних, які учасники повідомляли самостійно, і тривало відносно недовго. Тому потрібні тривалі дослідження, щоб підтвердити вплив таких перерв на здоров'я серця», – зазначила Макграт.

Попри це, дослідження вказує на просту закономірність: щоб почуватися бадьоріше й працювати ефективніше, не обов'язково кардинально змінювати спосіб життя. Іноді достатньо лише підводитися зі стільця на п'ять хвилин щогодини.

Нагадаємо, довгожителька Елоїза з Австралії відзначила своє 101-річчя у лікарні Принца Чарльза. Жінка розповіла, які прості звички допомогли їй дожити до такого віку.

Також у кабінеті президента США Дональда Трампа набирає популярності незвична дієта – і вона передбачає величезні порції квашеної капусти.

Читайте також:

Теги: робота здоров'я відпочинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікторія Ткач зізналася, що ще має працювати над своєю фігурою
Позбулася 30 кг: дружина Юрія Ткача назвала секрет свого схуднення
24 червня, 19:46
Шахраї незаконно використовують бренд, копіюють логотип
«Нова пошта» попередила про фейкові вакансії від імені компанії
24 червня, 17:51
Кондратюк наголосила, що потрібно мати знання з тактичної медицини
Віцеспікерка Кондратюк повідомила, що потрапила у лікарню
21 червня, 15:10
У групі, де займається Ростислав, окрім нього, тренуються винятково дівчата
Патологоанатом із Житомира через своє хобі став зіркою TikTok
20 червня, 19:15
Олег Карпа встановив світовий рекорд з кількості татуювань на тілі
Робота з мертвими. Танатопрактик розповів, хто йде працювати в морг
5 червня, 12:10
Катерина Поліщук схудла на 35 кг
Пташка з «Азовсталі» розповіла про секрет свого схуднення на 35 кг
2 червня, 14:40
Ціна на однокімнатну квартиру в Ужгороді в середньому становить близько 7 500 тис. грн
Оренда житла біля моря. Скільки коштує найдешевша квартира в Одесі
1 червня, 17:54
Вікторія розповіла, що навіть коли одяг зовсім звичайний, поглядів їй уникнути не вдається
Українка розкрила нюанси життя у Стамбулі
31 травня, 22:28
Захисники і захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тис. грн допомоги
Виплати та допомога з працевлаштуванням. Уряд ухвалив нові безбарʼєрні рішення
28 травня, 16:42

Здоров'я

Як менше втомлюватися на роботі? Учені знайшли простий спосіб
Як менше втомлюватися на роботі? Учені знайшли простий спосіб
«Дуже комплексував». Телеведучий Костянтин Грубич повідомив про невиліковне захворювання
«Дуже комплексував». Телеведучий Костянтин Грубич повідомив про невиліковне захворювання
Новий ведучий шоу «Караоке на Майдані» повідомив про погіршення здоров'я після операції
Новий ведучий шоу «Караоке на Майдані» повідомив про погіршення здоров'я після операції
Позбулася 30 кг: дружина Юрія Ткача назвала секрет свого схуднення
Позбулася 30 кг: дружина Юрія Ткача назвала секрет свого схуднення
Тіна Кароль поділилася секретом своєї стрункості
Тіна Кароль поділилася секретом своєї стрункості
Лікарі провели складну процедуру 101-річній довгожительці зі Львова (фото)
Лікарі провели складну процедуру 101-річній довгожительці зі Львова (фото)

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua