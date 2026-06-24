Путін посилив тиск на Лукашенка для відкриття другого фронту – WSJ

Головний важіль – гроші: Мінськ критично залежить від російських субсидій, і Кремль про це знає

Росія з початку року тисне на Білорусь, домагаючись від Лукашенка білоруської території для розширення війни проти України та гібридних операцій проти країн НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Чого хоче Кремль від Білорусі

За словами американських та європейських дипломатів і розвідників, Москва має конкретні цілі. Білоруська територія потрібна для регулярних запусків дронів по українських об'єктах, розширення лінії фронту в бік західних областей України та відтягування резервів ЗСУ з критичних ділянок на сході.

Крім того, Кремль розглядає Білорусь як плацдарм для провокацій проти сусідніх країн – членів НАТО. Москва хоче перевірити реакцію Альянсу і підірвати підтримку України на Заході. Минулого літа російські безпілотники вже залітали в повітряний простір Польщі – тепер такі операції можуть стати систематичними, зазначає видання.

Причина – уповільнення російського наступу на Донбасі. Путіну потрібні нові точки напруги, і Білорусь – найзручніший варіант.

Як Москва тисне на Мінськ

Головний інструмент впливу – фінансовий. Колишні співробітники розвідки підтверджують: режим Лукашенка критично залежить від російських субсидій, і Кремль використовує цей важіль. Більшість переговорів з білоруським керівництвом веде посол Росії в Мінську Борис Гризлов – він контактує безпосередньо з Лукашенком. Головний аргумент Москви – повне припинення фінансової допомоги у разі відмови.

Лукашенко опинився між двох вогнів. Втягування у війну загрожує крахом його режиму – більшість білорусів не хочуть воювати, а ЗСУ мають значно більший бойовий досвід. Але й відмовити Путіну він не може: його влада тримається на московській підтримці.

Зеленський попередив Лукашенка

Водночас Україна також посилює тиск на Мінськ. Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб той прибрав з білоруської території ретранслятори для російських дронів-«шахедів». «В іншому випадку ми самі їх приберемо», – попередив президент.

Окрім того, Київ вимагає від Мінська припинити постачання пального на підтримку Росії. За даними Києва, за перші п'ять місяців цього року постачання бензину з Білорусі до Росії зросло в 13 разів, а дизельного пального – утричі порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, тема другого фронту обговорюється давно. «Главком» писав, навіщо Путін намагається втягнути Білорусь у війну: наступ на півночі розпорошив би сили ЗСУ і відтягнув резерви від Донбасу. Раніше «Главком» також повідомляв, що Путін фактично відмовився захищати Лукашенка – Кремль дав зрозуміти, що сил для нового фронту у нього немає.