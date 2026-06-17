Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Москви з армреслінгу

24 травня 2026 року окупант Макаєв був знищений ЗСУ

Захисники України знищили російського окупанта Владислава Макаєва. Про це повідомляє «Главком».

23-річний Макаєв займався армреслінгом. Був чемпіоном столиці країни-агресора Москви

Макаєв брав участь у злочинній війні Росії проти України.

24 травня 2026 року окупант був ліквідований Силами оборони.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: