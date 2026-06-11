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Смертельна аварія на Київщині: у центрі Узина водій авто збив велосипедиста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна аварія на Київщині: у центрі Узина водій авто збив велосипедиста
Аварія сталася 9 червня близько 12:44 в центрі міста Узин
фото: Національна поліція України

Внаслідок отриманих травм 72-річний велосипедист загинув на місці події до приїзду медиків

У місті Узин на Білоцерківщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами автомобіля загинув літній велосипедист. Про це повідомляє «Главком»із посиланням на поліцію Київщини.

Аварія сталася 9 червня близько 12:44 в центрі міста. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan рухався вулицею та збив велосипед Ardis, який їхав у попутному напрямку і саме виконував поворот ліворуч. 

Пошкодження на автівці
Пошкодження на автівці
фото: Національна поліція України

Внаслідок отриманих травм 72-річний велосипедист загинув на місці події до приїзду медиків.

Внаслідок аварії 72-річний велосипедист загинув на місці події
Внаслідок аварії 72-річний велосипедист загинув на місці події
фото: Національна поліція України

За фактом ДТП із загиблим слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо. на Київщині поблизу села Ходосівка, на автодорозі «Київ – Знам’янка», сталася смертельна аварія за участю трьох автомобілів. Один із пасажирів помер у кареті швидкої допомоги. За попередніми даними правоохоронців, 43-річний водій автомобіля Nissan не обрав безпечної швидкості, втратив керування та вилетів на зустрічну смугу, де протаранив автомобілі Tesla та Toyota.

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Теги: велосипед поліція велосипедист розслідування аварія ДТП Київщина смерть

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