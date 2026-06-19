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«Працює вже 48 років». 72-річна водійка таксі з Дніпра стала зіркою мережі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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72-річна дніпрянка вразила укранців у мережі
фото: Тhreads/@tagievakristina

Водійка виявилася відомою таксисткою в Дніпрі

72-річна дніпрянка Галина працює водійкою таксі майже 50 років. Завдяки пасажирці Крістіні Тагієвій жінка стала зіркою мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Пані Галина має 48-річний досвід водіння та весь цей час працює в таксі. У свої 72 роки жінка продовжує займатися улюбленою справою. Вона не оминає сучасні технології та користується новітніми застосунками.

Крістіна Тагієва стала однією з пасажирок пані Галини. Вона вранці відвозила свою дитину до дитячого садочка та викликала таксі, водійкою якого стала пані Галина.

«Працює вже 48 років». 72-річна водійка таксі з Дніпра стала зіркою мережі фото 1
фото: скриншот Threads

Згодом жінка розповіла про неї в соцмережі. «Сьогодні я була приємно вражена. Пані Галина, 72 роки, працює вже 48 років у таксі. Ну красотка ж. На механіці, до речі», – написала дівчина.

Також до свого допису користувачка додала фото жінки та показала, як працює 72-річна водійка. Цей допис став популярним у мережі та привернув увагу українців. Користувачі були вражені багаторічним досвідом водійки, дехто навіть висловив бажання покататися з пані Галиною:

  • «Ого, так довго працює жінка, неймовірна».
  • «Здоровʼячка, сил і всього-всього!»
«Працює вже 48 років». 72-річна водійка таксі з Дніпра стала зіркою мережі фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Ух ти! Як круто! Просто красотка. Це крута ідея на мою пенсію!»
  • «Супер. Хотіла б покататися із цією жіночкою».
«Працює вже 48 років». 72-річна водійка таксі з Дніпра стала зіркою мережі фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Неймовірна жінка».

Одна з користувачок розповіла, що вона також була пасажиркою пані Галини. Жінка погодилася взяти в авто її собаку. «О, вона єдина, хто взяла замовлення і повезла мене з моїм песиком на нашу митницю», – розповіла користувачка.

«Працює вже 48 років». 72-річна водійка таксі з Дніпра стала зіркою мережі фото 4
фото: скриншот Threads

Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» та стронгмен Василь Вірастюк заробляє через додаток BlaBlaCar, працюючи водієм. Українці в мережі відреагували на окремий вид заробітку нардепа та поділилися власними історіями поїздок із ним.

Також повідомлялося, відомий український актор театру та кіно Роман Ясіновський опинився в центрі публічного обговорення після того, як одна з пасажирок впізнала його за кермом таксі.

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Теги: таксі пенсіонери Дніпро водій

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