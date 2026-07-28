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Президент Чехії захопився зйомкою автоспорту: від «Дакара» до «Формули-1»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Павел зафіксував перемогу Ландо Норріса з команди McLaren
фото: Expres

Торік фотоальбом президента продали на аукціоні майже за $750 тис.

Президент Чехії Петр Павел знову взяв до рук фотокамеру – цього разу на Гран-прі Угорщини «Формули-1», куди він приїхав не як політик, а як акредитований фотограф. Для чеського лідера це вже давнє й доволі серйозне захоплення. Про це повідомляють чеські ЗМІ, зокрема видання Expres, пише «Главком».

64-річний Павел прибув на автодром «Хунгарорінг» поблизу Будапешта з повним комплектом професійної фототехніки та акредитацією Міжнародної автомобільної федерації (FIA). 

Президент Чехії захопився зйомкою автоспорту: від «Дакара» до «Формули-1» фото 1
фото: Expres

Перед перегонами він привітав президента FIA Мохаммеда бен Сулаєма, а потім зайняв місце серед фотографів і працював разом із чеським фотографом «Формули-1» Їржі Крженеком. Етап завершився перемогою Ландо Норріса з команди McLaren, а на самих змаганнях президент також перетнувся з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Президент Чехії захопився зйомкою автоспорту: від «Дакара» до «Формули-1» фото 2
фото: Expres

Не перша гонка в об'єктиві

Автоспорт Павел знімає давно й системно. Лише цього року він устиг попрацювати на легендарних перегонах «24 години Ле-Мана» у Франції та на Гран-прі байкерів у Брно, а торік – на складному ралі «Дакар». Крім того, президент фотографував змагання MotoGP, World Superbike та американські перегони NASCAR. 

Президент Чехії захопився зйомкою автоспорту: від «Дакара» до «Формули-1» фото 3
фото: Expres

Фото, які приносять гроші на благодійність

Захоплення чеського лідера – не лише для душі. Торік Павел виставив на аукціон свій фотоальбом і зібрав майже три чверті мільйона доларів для благодійної організації, що допомагає дітям, самотнім батькам та літнім людям. А частину його знімків із «Дакара-2025» навіть виставляли в Національному технічному музеї у Празі.

Нагадаємо, Петр Павел – президент Чехії з 2023 року. До політики він був військовим і очолював Військовий комітет НАТО.

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Теги: Ландо Норріс NASCAR аукціон президент музеї Дакар гроші фотограф Петр Павел

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