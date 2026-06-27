Українка стала наймолодшою директоркою школи в Чехії

Про конкурс на посаду директорки школи Соломія дізналася випадково – від парафіян у церкві

Українка Соломія Маковська, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Чехії з однорічним сином, за чотири роки пройшла шлях від вимушеної переселенки до директорки школи. Із липня вона очолить християнський навчальний заклад у місті Їглава, ставши наймолодшою директоркою школи в Чехії та першою українкою на такій посаді. Як інформує «Главком», про свій шлях, адаптацію та новий професійний виклик вона розповіла «Радіо «Свобода».

Повномасштабну війну Соломія зустріла у Стрию на Львівщині. Через безпеку маленького сина вона вирішила виїхати до Чехії, де раніше працював її чоловік.

«Ми постійно жили в надії, що завтра повернемося додому, а завтра не наставало. Дуже важко було прийняти факт, що є лише тут і зараз, і що мені потрібно якимось чином адаптуватися», – пригадує вона.

За освітою Соломія – вчителька англійської мови. Спочатку вона спілкувалася англійською, паралельно вивчаючи чеську. Уже через кілька місяців досягла базового рівня володіння мовою, а менш ніж за рік почала працювати у чеській школі. Цього року вона успішно склала іспит на рівень С1.

Першою роботою українки стала допомога дітям біженців у соціальному центрі, де матері могли залишати малечу, поки шукали роботу. Згодом Соломія самостійно розіслала резюме до місцевих шкіл і отримала посаду вчительки англійської мови.

«Я вірила, що знайду роботу, буду самостійною і зможу забезпечити свою дитину. Але розумію, що якби не вчила мову, не стукала в усі двері, то не була б там, де є зараз», – каже вона.

Про конкурс на посаду директорки школи Соломія дізналася випадково – від парафіян у церкві. Відбір тривав майже пів року та складався з кількох етапів, зокрема підготовки стратегії розвитку школи та співбесід.

Після перемоги, зізнається українка, відчула не лише радість, а й величезну відповідальність.

«Я сприймаю це як професійний виклик. На мені зараз дуже велика відповідальність, бо я – наймолодша директорка школи в Чехії. А по-друге, я – перша українка на такій посаді», – говорить вона.

За словами Соломії, після оголошення результатів конкурсу в інтернеті з'явилася хвиля негативних коментарів через її українське походження. Водночас особисто з проявами неприязні вона не стикалася.

«Я сприймаю це як свою місію – довести всім, що ми справді хочемо бути корисними цій державі», – наголошує вона.

Школа, яку очолить українка, є християнською та навчає дітей із першого по дев'ятий клас. Окрім звичайних класів, там працюють спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами. Нова директорка запевняє, що не планує змінювати цей напрям, а навпаки хоче його розвивати.

До вступу на нову посаду Соломія вже встигла здобути визнання у Чехії. Вона стала переможницею регіонального конкурсу «Вчитель Височини-2024», отримала відзнаку Global Teacher Prize Czech Republic та нагороди за міжнародні освітні проєкти.

Серед своїх головних пріоритетів на посаді директорки вона називає якісну освіту, підтримку педагогів та розвиток міжнародної співпраці.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розподілив 6,6 млрд грн між 24 обласними бюджетами для забезпечення виплати підвищених зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Суму для кожного регіону розрахували індивідуально – залежно від потреби в додаткових коштах та спроможності місцевого бюджету покривати ці видатки самостійно.

До слова, Кабінет Міністрів посилив контроль за відвідуванням шкіл. Відтепер органи управління освітою зобов'язані негайно передавати службам у справах дітей інформацію про учнів, які не навчаються або тривалий час не відвідують заняття. Своєю чергою, відповідні служби мають вести облік таких випадків, вживати заходів для повернення дітей до навчання та допомагати відновлювати необхідні документи.