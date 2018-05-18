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    Медики рассказали о пользе воды с лимоном

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    Коктейль с лимоном
    Коктейль с лимоном

    Напиток улучшает пищеварение и регулирует уровень сахара в крови

    Специалисты по питанию отмечают, что вода с лимоном способна облегчить симптомы целого ряда заболеваний. Вместе с тем такой напиток прекрасно утоляет жажду, а также насыщает организм необходимыми микроэлементами, минералами и витаминами.

    При регулярном употреблении такого коктейля, можно избавиться от камней в почках. Также медики подчеркивают, что этот фрукт содержит калий, который повышает уровень цитрата в моче. А это препятствует образованию оксалатов (соли и эфиры щавелевой кислоты).

    Лимон помогает организму выявлять и устранять патогенные микроорганизмы через лимфатическую функцию. Сок этого фрукта улучшает пищеварение. Он также регулирует уровень сахара в крови, поскольку обогащен пектином – волокном, которое помогает контролировать голод.

    Вода с лимоном облегчает боли в желчном пузыре. При простуде и гриппе следует принимать лимонный сок, поскольку он обладает сильными антибактериальными свойствами.

    Особенно полезным будет лимон во время путешествий, поскольку его сок способен защитить от пищевых отравлений.

    Вода с лимоном облегчит боли после интенсивной тренировки в зале.

    К слову, витамин D (кальциферолы) важен для жизнедеятельности организма. Он выполняет множество функций, будучи одновременно и витамином, и гормоном.

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    Джерело: 24 канал

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