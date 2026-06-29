Повалені дерева та побиті автівки. Мер Львова показав наслідки негоди

Найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев

Шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. Пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів. Про це повідомляє «Главком» із посилання на мера Львова Андрія Садового.

Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у місті.

За словами Садового, станом на зараз у Львові зафіксовано 30 повалених дерев та три великі гілки. Найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у Львові фото: Андрій Садовий/Telegram

«Наші бригади розкрижовують дерева, прибирають проїжджу частину та тротуари, відновлюють контактну мережу й ліквідовують інші пошкодження. Дякую всім комунальникам, які сьогодні працюють у посиленому режимі», – заявив міський голова.

У Львові зафіксовано 30 повалених дерев та три великі гілки фото: Андрій Садовий/Telegram

Нагадаємо, від сильного вітру у Львові 29 червня знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації.

До слова, в найближчі дві години з утриманням до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози. Через негоду оголошено І (жовтий) рівень небезпечності, а погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.