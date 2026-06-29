Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повалені дерева та побиті автівки. Мер Львова показав наслідки негоди

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Повалені дерева та побиті автівки. Мер Львова показав наслідки негоди
Наслідки негоди у Львові
фото: Андрій Садовий/Telegram

Найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев

Шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. Пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів. Про це повідомляє «Главком» із посилання на мера Львова Андрія Садового.

Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у місті.

За словами Садового, станом на зараз у Львові зафіксовано 30 повалених дерев та три великі гілки. Найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

Повалені дерева та побиті автівки. Мер Львова показав наслідки негоди фото 1
Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у Львові
Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у Львові
фото: Андрій Садовий/Telegram

«Наші бригади розкрижовують дерева, прибирають проїжджу частину та тротуари, відновлюють контактну мережу й ліквідовують інші пошкодження. Дякую всім комунальникам, які сьогодні працюють у посиленому режимі», – заявив міський голова.

У Львові зафіксовано 30 повалених дерев та три великі гілки
У Львові зафіксовано 30 повалених дерев та три великі гілки
фото: Андрій Садовий/Telegram

Нагадаємо, від сильного вітру у Львові 29 червня знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації.

До слова, в найближчі дві години з утриманням до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози. Через негоду оголошено І (жовтий) рівень небезпечності, а погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Читайте також:

Теги: Львів негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Київ охопила негода
6 червня, 16:11
Синоптики: Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
Грози, шквали та град: синоптики повідомили, які області накриє негода 7 червня
6 червня, 20:47
Святослав Вакарчук (на фото зліва) у студенські роки
«Зустріч одногрупників». Вакарчук показав архівні фото зі студентського життя
10 червня, 19:59
Під час грози слід уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт
Зливи з грозами накриють Київ та область: оголошено жовтий рівень небезпеки
8 червня, 12:55
Підтоплення на вулиці Академіка Кухаря після зливи 8 червня 2026 року
У Києві через зливу затопило вулицю Академіка Кухаря, рух ускладнено (відео)
8 червня, 17:42
Через зливу на дорогах утворилися великі калюжі
Київ накрила злива з градом, підтопило окремі вулиці (відео)
12 червня, 15:48
Юрій Гащук отримав найвищі бали з НМТ з чотирьох предметів
Б’є освітні рекорди: випускник зі Львова склав НМТ на 800 балів
19 червня, 21:03
Мешканців столиці та регіону закликають бути обережними, під час негоди триматися подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.
Гроза, град та шквали: на Київ та область насувається негода
22 червня, 17:11
Покрівля Шевченківської адміністрації впала на припарковані автомобілі
У Львові вирує негода. Вітер зніс дах районної адміністрації (фото, відео)
Сьогодні, 16:35

Події в Україні

Сили оборони вперше збили російського «Сокола» (відео)
Сили оборони вперше збили російського «Сокола» (відео)
Повалені дерева та побиті автівки. Мер Львова показав наслідки негоди
Повалені дерева та побиті автівки. Мер Львова показав наслідки негоди
Російський дрон атакував маршрутку у Запоріжжі: загинули люди (оновлено)
Російський дрон атакував маршрутку у Запоріжжі: загинули люди (оновлено)
У Львові вирує негода. Вітер зніс дах районної адміністрації (фото, відео)
У Львові вирує негода. Вітер зніс дах районної адміністрації (фото, відео)
Суд залишив Єрмака з електронним браслетом
Суд залишив Єрмака з електронним браслетом
Росіяни атакували рятувальників у двох регіонах (фото)
Росіяни атакували рятувальників у двох регіонах (фото)

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua