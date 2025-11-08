Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов золота та монет на €700 тисяч

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Правоохоронці з’ясували, що злитки були легально придбані та переплавлені приблизно 15-20 років тому
фото з відкритих джерел

Знахідка не має археологічної цінності, тож чоловік зміг залишити золото собі

Поблизу французького міста Ліон чоловік, копаючи басейн у власному саду, випадково натрапив на скарб – золоті злитки та монети загальною вартістю близько €700 тисяч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Він знайшов пʼять злитків та багато монет в поліетиленових пакетиках ще у травні. Він сповістив про це відповідні органи влади.

Розслідування встановило, що знахідка не має археологічної цінності, тож чоловік зміг залишити золото собі. Правоохоронці з’ясували, що злитки були легально придбані та переплавлені приблизно 15-20 років тому на одному з підприємств у регіоні Ліона.

Утім, походження скарбу залишається невідомим, адже попередній власник ділянки, на якій його знайшли, вже помер.

Нагадаємо, у Швеції, неподалік від Стокгольма, виявлено унікальний срібний скарб, що може налічувати до 20 тисяч монет, а також включати перстні та інші прикраси, датовані епохою раннього Середньовіччя. За оцінками експертів, ця знахідка є однією з найбільших у своєму роді в історії країни.

Раніше учені з Колумбійського інституту антропології та історії у Боготі підтвердили виявлення знаменитого іспанського галеону «Сан-Хосе», який затонув у 1708 році з вантажем королівських скарбів.

Також французький фермер знайшов на своїй ділянці 150 тонн золота. 52-річний фермер Мішель Дюпон виявив золоті самородки у струмку у французькому регіоні Овернь.

Читайте також:

Теги: Франція басейн золото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay
«Французи «хлопнули» танкер». Зеленський повідомив деталі спільної спецоперації проти тіньового флоту РФ
9 жовтня, 10:26
Графіті з «солдатами Франції в Україні» 
У Парижі судитимуть чоловіків за графіті про «труни французьких солдатів в Україні»
10 жовтня, 05:45
Перепризначено прем'єр-міністром Франції Себастьяна Лекорню
У Франції оголошено склад нового уряду
13 жовтня, 06:20
Саркозі зараз перебуває у в'язниці
«Це жахливо»: адвокат розповів, як минув перший день Саркозі у в'язниці
22 жовтня, 10:01
Саркозі перебуває за ґратами
Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування
23 жовтня, 13:30
Масові відвідування будинку призвели до скарг сусідів
Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну
28 жовтня, 12:18
Патрульний поблизу Лувру після гучного пограбування музею
Менше ніж у половині кімнат Лувру було відеоспостереження у 2024 році – звіт
Вчора, 03:57
Патрульний поблизу Лувру після гучного пограбування
Награбовані прикраси з Лувру можуть зникнути назавжди: експерт повідомив найгірший сценарій
4 листопада, 00:17
Стало відомо, хто пограбував Лувр за сім хвилин
Від таксиста до спецназівця: ЗМІ розповіли, хто стояв за пограбуванням Лувру
31 жовтня, 10:21

Життя

У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов золота та монет на €700 тисяч
У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов золота та монет на €700 тисяч
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька заручилися
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька заручилися
Як зумери купують речі: дослідження зафіксувало цікавий тренд
Як зумери купують речі: дослідження зафіксувало цікавий тренд
Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд
Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд
Помер відомий російський телеведучий, який не міг виїхати з країни через санкції
Помер відомий російський телеведучий, який не міг виїхати з країни через санкції
Нардеп Роман Лозинський став батьком
Нардеп Роман Лозинський став батьком

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua