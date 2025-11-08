У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов золота та монет на €700 тисяч

Правоохоронці з’ясували, що злитки були легально придбані та переплавлені приблизно 15-20 років тому

Поблизу французького міста Ліон чоловік, копаючи басейн у власному саду, випадково натрапив на скарб – золоті злитки та монети загальною вартістю близько €700 тисяч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Він знайшов пʼять злитків та багато монет в поліетиленових пакетиках ще у травні. Він сповістив про це відповідні органи влади.

Розслідування встановило, що знахідка не має археологічної цінності, тож чоловік зміг залишити золото собі. Правоохоронці з’ясували, що злитки були легально придбані та переплавлені приблизно 15-20 років тому на одному з підприємств у регіоні Ліона.

Утім, походження скарбу залишається невідомим, адже попередній власник ділянки, на якій його знайшли, вже помер.

