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Виявлено найбільший підводний скарб в історії: вартість шокує

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Дослідники знайшли іспанський корабель-примару зі скарбами
фото: phys.org

 Виявлено найбільший підводний скарб в історії вартістю $17 млрд 

Вчені з Колумбійського інституту антропології та історії у Боготі підтвердили виявлення знаменитого іспанського галеону «Сан-Хосе», який затонув у 1708 році з вантажем королівських скарбів. Про це свідчать дослідження опубліковані в науковому журналі Antiquity. Про це пише «Главком» із посиланням на Phys.org.

Галеон «Сан-Хосе» був флагманом флоту, що перевозив багатства з Південної Америки до Іспанії. Його аварія в бою з англійцями стала однією з найзагадковіших морських катастроф колоніальної епохи.

На момент затоплення галеон перевозив до 180 тонн золота, срібла та необробленого коштовного каміння, а сучасна вартість скарбів може досягати $17 млрд, що потенційно робить їх найбільшим відомим підводним скарбом.

Уламки вітрильника XVIII століття знайшли ще 2015 року, проте ідентифікувати судно вдалося лише через 10 років за допомогою безпілотного підводного апарату. Метод фотограмметрії дозволив створити 3D моделі монет, виявлених на морському дні. Об'єднавши реконструкцію з інформацією з кількох джерел, дослідники змогли встановити тимчасові рамки затоплення корабля: після 1707 року карбування монет.

Особливу цінність становлять виявлені монети типу «макукіна» – ручного карбування, що були основною валютою в іспанських колоніях. Їх вивчення дає нове розуміння торгових маршрутів та матеріальної культури XVIII ст.

Вчені зауважили, що дослідження ще не завершено, але вже зараз зрозуміло: це одне із найзначніших підводних археологічних відкриттів останніх десятиліть. Корабель, що затонув, викликав міжнародні юридичні суперечки про право власності.

Ілюстрація реконструює одну з монет із затонулого корабля, із зазначенням особливостей, які використовувалися для визначення року, місця карбування тощо
Ілюстрація реконструює одну з монет із затонулого корабля, із зазначенням особливостей, які використовувалися для визначення року, місця карбування тощо
Джерело: Antiquity

Колумбія планує вилучити артефакти для майбутнього музею, хоча критики сперечаються щодо правових рамках таких дій.

Виявлено найбільший підводний скарб в історії: вартість шокує фото 1

Іспанія наполягає, що судно та його вантаж залишаються її власністю відповідно до морського права, посилаючись на міжнародну конвенцію з морського права, яку Колумбія не ратифікувала.

Нагадаємо, французький фермер знайшов на своїй ділянці 150 тонн золота. 52-річний фермер Мішель Дюпон виявив золоті самородки у струмку у французькому регіоні Овернь.

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Теги: Іспанія корабель Колумбія аварія археологія золото

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