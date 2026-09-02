У Данії археологи натрапили на рідкісну знахідку в могилі вікінгів (фото)

Науковці розгорнули масштабне дослідження, аби дізнатися більше про унікальну знахідку з могили вікінгів

У могилі вікінгів знайшли зуби та унікальні речі, які збереглися до наших часів

У Данії археологи знайшли поховання доби вікінгів, якому близько 1300 років. Та речі, які були знайдені у могилі, зробили відкриття особливим. Про це пише «Главком» із посиланням на допис археологічної служби

Так, команда археологів провела розкопки неподалік муніципалітету Варде (Данія), історичного торгового міста на південному заході острова Ютландії. Дослідникам вдалося віднайти могилу разом із поховальними предметами, що й привернули їхню увагу.

Зокрема, були знайдені залізні ножі, скляні намистини та чашоподібні (овальні) фібули. Це металеві застібки, які містили фрагменти тканини. Тож вчені збираються визначити, яким був цей одяг, з чого був зроблений та як саме його носили в часи вікінгів. Адже одяг вікінгів, який зберігся до наших часів, є унікальною знахідкою.

Археологи досліджують поховальні речі з могили вікінгів фото: Arkæologi Vestjylland/Facebook

До досліджень залучили різних фахівців, які вивчатимуть техніки ткацтва, можливі матеріали, а також візерунки тканини. У часи вікінгів одяг залежав від статі, віку та достатку людини. Його переважно шили з вовни та льону. Чоловіки носили штани й туніки, а жінки – сукні, які закріплювали овальними фібулами. Фрагменти тканини зі Сконагера показують, наскільки розвиненим було виробництво одягу та текстилю у вікінгів.

В могилі вікінгів знайшли прикрасу віком близько 1300 років фото: Arkæologi Vestjylland/Facebook

Ці шматки одягу збереглися завдяки солі, яка утворилася під час корозії металевих фібул та захистила їх від руйнування. До того ж збереглися й самі фібули. Одна з них збереглася в гарному вигляді, що дало змогу її дослідити. На думку науковців, вона могла бути прикрасою, яку передавали у спадок.

У могилі вікінгів знайшли зуби, які збереглися до наших часів фото: Arkæologi Vestjylland/Facebook

Крім цього, археологи знайшли у могилі зуби похованої дівчини. Наразі їхнім дослідженням займається Підрозділ антропології Університету Південної Данії.

Археологи зібрали всі можливі зразки з могили, щоб спробувати встановити їхній вік за допомогою радіовуглецевого датування. Також дослідники сподіваються, що їм вдасться створити малюнок ймовірного одягу, який носила похована дівчина.

Нагадаємо, в коментарі «Главкому» кандидат історичних наук, доцент кафедри та завідувач навчальної лабораторії археології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Віталій Гуцал розповів про знахідку біля села Маліївці на Хмельниччині. Археологи виявили скіфське поховання IV століття до нашої ери з рідкісною бронзовою деталлю кінської збруї у вигляді рослинної розетки.