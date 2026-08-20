Республіканця, який вимагав смертної кари для педофілів, звинувачено у насильстві над дітьми

Слідчі у Флориді стверджують, що Карузо вчинив насильство над дитиною, яка є його родичем

Секретар суду округу Палм-Біч Майкл Карузо, колишній депутат штату від Республіканської партії арештований за п’ятьма звинуваченнями у тяжких злочинах, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Карузо раніше підтримував смертну кару для дорослих, засуджених за сексуальне насильство над дітьми віком до 12 років. Наразі він звинувачується у п’яти тяжких злочинах: викраденні, розбещенні дітей, непристойній демонстрації, заманюванні або спокушанні дитини та жорстокому поводженні з дитиною, що спричинило психічну травму.

Слідчі у Флориді стверджують, що Карузо вчинив насильство над дитиною, яка є його родичем. Насильство відбувалося неодноразово з осені 2024 року до серпня 2025 року, зокрема під час сімейного круїзу, риболовлі та святкування Дня подяки. Згідно з поліцейською заявою, дитина отримує психологічну допомогу з квітня 2026 року.

Зауважимо, що під час представництва 87-го округу в Палаті представників Флориди Карузо підтримав законопроєкт, який зараз відомий як «Закон Флориди про сексуальне насильство з обтяжуючими обставинами 2023 року». Цей закон дозволяє прокурорам вимагати смертної кари для дорослих, засуджених за сексуальне насильство над дитиною віком до 12 років.

У голосуванні Палати представників 13 квітня 2023 року Карузо проголосував «за». Законопроєкт було підписано у травні 2023 року, і він набув чинності через шість місяців.

До слова, син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт Маріус Борг Гойбі потрапив до в’язниці, його визнали винним у зґвалтуваннях. Всього сину майбутньої королеви було висунуто 40 обвинувачень.