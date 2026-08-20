Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Республіканця, який вимагав смертної кари для педофілів, звинувачено у насильстві над дітьми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Республіканця, який вимагав смертної кари для педофілів, звинувачено у насильстві над дітьми
Секретар суду округу Палм-Біч Майкл Карузо, колишній депутат штату від Республіканської партії звинувачується у п’яти тяжких злочинах
фото: palmbeachpost

Слідчі у Флориді стверджують, що Карузо вчинив насильство над дитиною, яка є його родичем

Секретар суду округу Палм-Біч Майкл Карузо, колишній депутат штату від Республіканської партії арештований за п’ятьма звинуваченнями у тяжких злочинах, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Карузо раніше підтримував смертну кару для дорослих, засуджених за сексуальне насильство над дітьми віком до 12 років. Наразі він звинувачується у п’яти тяжких злочинах: викраденні, розбещенні дітей, непристойній демонстрації, заманюванні або спокушанні дитини та жорстокому поводженні з дитиною, що спричинило психічну травму.

Слідчі у Флориді стверджують, що Карузо вчинив насильство над дитиною, яка є його родичем. Насильство відбувалося неодноразово з осені 2024 року до серпня 2025 року, зокрема під час сімейного круїзу, риболовлі та святкування Дня подяки. Згідно з поліцейською заявою, дитина отримує психологічну допомогу з квітня 2026 року.

Зауважимо, що під час представництва 87-го округу в Палаті представників Флориди Карузо підтримав законопроєкт, який зараз відомий як «Закон Флориди про сексуальне насильство з обтяжуючими обставинами 2023 року». Цей закон дозволяє прокурорам вимагати смертної кари для дорослих, засуджених за сексуальне насильство над дитиною віком до 12 років.

У голосуванні Палати представників 13 квітня 2023 року Карузо проголосував «за». Законопроєкт було підписано у травні 2023 року, і він набув чинності через шість місяців.

До слова, син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт Маріус Борг Гойбі потрапив до в’язниці, його визнали винним у зґвалтуваннях. Всього сину майбутньої королеви було висунуто 40 обвинувачень.

Читайте також:

Теги: США зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся послом США при НАТО Метью Вітакером
Більше ракет для Patriot. Зеленський повідомив про нові домовленості зі США
22 липня, 17:52
США покладають провину за тероризм в регіоні на неефективність допомоги Москви
Адміністрація Трампа розглядає проведення військової операції у Малі, де діє російський «Африканський корпус»
22 липня, 22:01
Ебон Мосс-Бакрак з Айо Едебірі приготували вегетаріанський український борщ
Відомий американський актор приготував борщ за рецептом тещі з України (відео)
23 липня, 15:26
Рубіо зробив заяву про переговори між Україною і Росією
Вашингтон готує нову спробу відновити переговори між Україною та Росією
1 серпня, 12:26
У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину
На Харківщині 16-річна дівчинка народила від власного батька, він отримав вирок
25 липня, 20:07
Президент України Володимир Зеленський виступає після зустрічі з президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні, 18 серпня 2025 року
Сенат США запросив Зеленського перед вирішальним голосуванням за санкції проти РФ
28 липня, 06:09
У Вашингтоні Зеленський провів зустріч із президентом США
Буданов повідомив, про що домовилися Зеленський та Трамп під час зустрічі
28 липня, 20:22
Будівлі вздовж проспекту В. Тіффані повністю згоріли внаслідок лісової пожежі
Через лісові пожежі у штаті Вашингтон евакуйовано 60 тис. людей
3 серпня, 16:21
Санкції проти Росії пройшли Сенат і дійшли до нижньої палати
Санкції проти Росії дійшли до вирішального етапу в Конгресі
11 серпня, 08:42

Соціум

Республіканця, який вимагав смертної кари для педофілів, звинувачено у насильстві над дітьми
Республіканця, який вимагав смертної кари для педофілів, звинувачено у насильстві над дітьми
Отруйні створіння масово атакують пляжі Європи: понад тисяча постраждалих
Отруйні створіння масово атакують пляжі Європи: понад тисяча постраждалих
Міноборони РФ зробило цинічну заяву після смертельного удару по Україні
Міноборони РФ зробило цинічну заяву після смертельного удару по Україні
У Кенії розбився гелікоптер із туристами: серед загиблих – глава розвідки Еквадору
У Кенії розбився гелікоптер із туристами: серед загиблих – глава розвідки Еквадору
Польща змінила правила оформлення документів для українців: що варто знати
Польща змінила правила оформлення документів для українців: що варто знати
Дрон залетів до Румунії під час масованої атаки РФ на Україну
Дрон залетів до Румунії під час масованої атаки РФ на Україну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
82K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
79K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Сьогодні, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Сьогодні, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вчора, 20:55
Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Вчора, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua