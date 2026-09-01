США збільшать виробництво ракет ППО

Пентагон уклав семирічні угоди, які передбачають збільшення виробничих потужностей для окремих перехоплювачів до чотирьох разів

Сполучені Штати планують суттєво збільшити виробничі потужності для ракет-перехоплювачів систем Patriot і Thaad. Для цього Пентагон уклав дві ключові рамкові угоди з General Dynamics та Lockheed Martin. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американське оборонне відомство.

Угоди започаткують семирічні багаторічні контракти на закупівлі. Вони спрямовані на збільшення обсягів виробництва та прискорення графіків поставок критично важливих ракетних компонентів для перехоплювачів Thaad та PAC-3 MSE.

«Сьогоднішня заява є прикладом еволюції того, як ми співпрацюємо з промисловістю, щоб розширити Арсенал свободи та випередити нові загрози», – сказав заступник міністра війни з питань закупівель та підтримки Майкл П. Даффі.

За його словами, General Dynamics та Lockheed Martin відгукнулися на заклик. Урядовці та виробники ракет ППО працюють над скороченням бюрократії й термінів виробництва, а також швидким масштабуванням внутрішніх виробничих потужностей для забезпечення сучасних можливостей протиповітряної та протиракетної оборони.

Нові рамкові домовленості передбачають одразу кілька ключових напрямів нарощування виробництва. Зокрема, США мають намір утричі збільшити виробничі потужності для перехоплювачів PAC-3 MSE, які використовуються із зенітними ракетними комплексами Patriot.

Ще більше розширення заплановано для перехоплювачів Thaad. Виробничі потужності для цих ракет мають зрости в чотири рази.

Також передбачено нарощування випуску основних компонентів, необхідних для виробництва ракет. Йдеться про корпуси двигунів, корпуси та секції головок самонаведення, а також системи розгортання двигунів та направляючих.

Нагадаємо, що американські військові за одну ніч могли використати від 96 до 160 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE із комплексів Patriot для захисту двох об'єктів у Йорданії від іранських балістичних ракет.