Білоруська поліція затримала священника прямо під час служби

Громадянина Литви вивели з храму під час богослужіння та звинуватили у підробці документів

У Білорусі правоохоронці затримали литовського священника-старообрядця під час проведення богослужіння. Інцидент стався в селі Кукляни Поставського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

За словами співрозмовника видання, священник проводив службу для місцевої громади, коли до храму прибули правоохоронці.

«Він проводив богослужіння, коли прибула поліція і заарештувала його», – повідомило джерело.

Затриманого ідентифікували як М. Р. За наявною інформацією, він прибув до Білорусі для участі в заходах місцевої старообрядницької громади.

За даними LRT, затримання може бути пов'язане зі звинуваченнями у підробці документів. Йдеться про спробу зареєструвати релігійну громаду на території Білорусі. Офіційних подробиць щодо справи наразі небагато.

У Міністерстві закордонних справ Литви підтвердили, що посольство країни в Білорусі отримало інформацію про затримання литовського громадянина. Водночас литовська сторона відмовилася розголошувати особу затриманого.

Інших деталей щодо обставин затримання або можливих обвинувачень білоруська влада наразі не оприлюднила.

Раніше Світлана Тихановська неодноразово закликала міжнародну спільноту притягнути режим Олександра Лукашенка до відповідальності за масові репресії після президентських виборів 2020 року. Білоруська опозиція також звинувачує мінський режим у співучасті в російській агресії проти України та причетності до незаконного вивезення українських дітей. У низці європейських країн тривають розслідування щодо можливих злочинів представників білоруської влади.