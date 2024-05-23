Росія відроджує каральну психіатрію: політв'язнів активно відправляють на примусове лікування

Різке зростання випадків направлення на примусове лікування у 2023 році пов’язане з тим, що російські суди почали виносити вироки щодо відкритих у 2022 році антивоєнних справ

Член товариства «Меморіал»: Зараз в Росії практично всіх політв'язнів поміщають до психіатричних лікарень загального типу

За останні півтора роки російські суди відправили на примусове лікування щонайменше 33 фігурантів політичних справ. Про це повідомляє російське видання «Агентство» на основі даних правозахисників.

Видання зазначило, що частота таких рішень у 2023 році зросла у п’ять разів порівняно із середнім показником 2021-2022 років.

Усього з 2013 року на примусове лікування в Росії, згідно з наведеними даними, відправили щонайменше 55 людей. При цьому у 2023 році таких вироків було 25 – це у вісім разів більше, ніж у 2022 році. За січень-травень 2024 року суди в РФ відправили до психіатричних клінік ще вісім осіб.

Різке зростання випадків направлення на примусове лікування у 2023 році пов’язане з тим, що російські суди почали виносити вироки щодо відкритих у 2022 році антивоєнних справ, сказав «Агентству» речник правозахисного порталу «ОВД-Инфо» Дмитро Анісімов.

Член товариства «Меморіал» Олексій Макаров зазначив, що реальні цифри таких випадків можуть бути ще вищими, оскільки у правозахисників не завжди є всі дані. У той же час Макаров наголосив, що до радянських масштабів каральної психіатрії сучасній Росії ще далеко.

Зараз в Росії практично всіх політв'язнів поміщають до психіатричних лікарень загального типу, і лише кілька людей направлені до лікарень з інтенсивним спостереженням, каже Макаров. У пізньому СРСР політичних ув'язнених практично завжди відправляли до спеціальних психіатричних лікарень, які до кінця 1980-х років перебували у підпорядкуванні МВС, а не МОЗ, додав член товариства «Меморіал».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив міністерству здоровʼя створити інститут з дослідження «суспільної поведінки» гомосексуалістів в центрі психіатрії та наркології. Про це стало відомо із репліки міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка, який відповідав на запитання депутата Анатолія Вассермана під час першого читання у Держдумі законопроєкту про заборону на трансгендерний перехід, пишуть росЗМІ.

До слова, У Росії суд визнав 77-річного вченого Анатолія Маслова, який вивчав гіперзвукові технології, винним у передачі даних, які містять держтаємницю. Новосибірського фізика засудили до 14 років колонії за звинуваченням у держзраді.