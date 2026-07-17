Генпрокуратура підтримала висновки аудиторів щодо ризиків забудови ботсаду Гришка

Національний ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України

Офіс Генерального прокурора подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Києва, який відмовив у задоволенні позову щодо визнання недійсним договору між Національним ботанічним садом імені Миколи Гришка НАН України та приватним товариством, пише «Главком».

Прокуратура вважає, що укладений у 2018 році договір створює ризики незаконного відчуження державного майна та земель природно-заповідного фонду. Таку ж позицію раніше висловила Державна аудиторська служба України під час проведення державного фінансового аудиту.

Договір передбачає реконструкцію об'єктів нерухомості на території ботанічного саду. Після завершення робіт більша частина реконструйованих об'єктів має перейти у власність приватної компанії.

Саме на можливі порушення законодавства під час укладення цієї угоди раніше вказали аудитори Держаудитслужби. Тепер ці висновки фактично підтримав Офіс Генерального прокурора, який наполягає на скасуванні договору в судовому порядку.

У червні 2026 року Господарський суд Києва відмовив Спеціалізованій екологічній прокуратурі у задоволенні позову, дійшовши висновку, що спірний договір не суперечить інтересам держави та суспільства. Водночас прокуратура не погодилася з таким рішенням і звернулася до апеляційної інстанції.

«Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора й надалі відстоюватиме в судах інтереси держави, захищаючи державне майно та особливо цінні землі природно-заповідного фонду від незаконного відчуження і забудови», – наголосили в Офісі Генерального прокурора.

Раніше Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Так, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Водночас заступник директора столичного Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Микола Шумик назвав «інформаційним вкидом» висновки Держаудитслужби про те, що землю ботсаду передали під житлову забудову всупереч закону. Він запевнив, що жоден квадратний метр території не забудовано і таких планів немає.

До слова, згодом стало відомо, що прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури перевіряють законність запланованого будівництва в Національному ботанічному саду імені М. Гришка в Києві.