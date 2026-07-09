Киянка назвала головні переваги та недоліки життя у Словаччині

Однією з переваг Словаччини є її зручне розташування, що відкриває шляхи до різних країн Європи

Українка Лана переїхала з Києва до Бухареста та ділиться своїм життям в еміграції у блозі в TikTok. Жінка розповіла, яким є реальне життя в Румунії та назвала головні недоліки та переваги цієї країни, пише «Главком».

Клімат

За словами українки, Словаччина є теплою країною, що для неї є значною перевагою. «Почнемо з приємного. Перше – це клімат. Я людина, яка дуже любить тепло. Тому тепла, коротка зима, а взимку тут майже немає мінусової температури, мені дуже підходить», – зазначила киянка.

Розташування

Ще однією перевагою життя в Словаччині є те, що вона розташована майже в центрі Європи. Тож Лана може з легкістю доїхати до інших країн із Братислави.

«З Братислави, де я живу, можна за півтори години на автобусі або поїзді – і ти п’єш каву у Відні. За дві години можна доїхати до Брно, а за чотири години – до столиці Чехії – Праги. І погуляти там по старовинних вуличках», – розповіла вона.

Медицина

Якість медичних послуг у Словаччині є недоліком цієї країни. «Це погана медицина. Можна сказати, її тут майже немає. Якщо є змога та гроші, краще їхати в приватні клініки Чехії та Австрії», – вважає емігрантка.

Ціни

Як стверджує Лана, ще однією перевагою життя в Словаччині є ціни на їжу. За її словами, вартість продуктів, майже така, як в Україні.

Зарплата та оренда

Також українка назвала середні ціни на оренду та зарплату в Словаччині. Зокрема, вартість оренди відбирає в українців більшу частину їхнього доходу: «Середня зарплата українців (€900-1 тис.), а оренда квартири (€600–700)».

Зазначимо, чимало українців обирають Португалію для переїзду, однак життя там має не лише переваги, а й низку недоліків. Про власний досвід проживання у цій країні розповіла українка Марина, яка вже тривалий час мешкає на півдні держави.