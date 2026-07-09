Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Киянка назвала головні переваги та недоліки життя у Словаччині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українка поділилася думками про особливості життя в Словаччині
колаж: glavcom.ua

Однією з переваг Словаччини є її зручне розташування, що відкриває шляхи до різних країн Європи

Українка Лана переїхала з Києва до Бухареста та ділиться своїм життям в еміграції у блозі в TikTok. Жінка розповіла, яким є реальне життя в Румунії та назвала головні недоліки та переваги цієї країни, пише «Главком».

Клімат

За словами українки, Словаччина є теплою країною, що для неї є значною перевагою. «Почнемо з приємного. Перше – це клімат. Я людина, яка дуже любить тепло. Тому тепла, коротка зима, а взимку тут майже немає мінусової температури, мені дуже підходить», – зазначила киянка.

Розташування

Ще однією перевагою життя в Словаччині є те, що вона розташована майже в центрі Європи. Тож Лана може з легкістю доїхати до інших країн із Братислави.

«З Братислави, де я живу, можна за півтори години на автобусі або поїзді – і ти п’єш каву у Відні. За дві години можна доїхати до Брно, а за чотири години – до столиці Чехії – Праги. І погуляти там по старовинних вуличках», – розповіла вона.

Медицина

Якість медичних послуг у Словаччині є недоліком цієї країни. «Це погана медицина. Можна сказати, її тут майже немає. Якщо є змога та гроші, краще їхати в приватні клініки Чехії та Австрії», – вважає емігрантка.

Ціни

Як стверджує Лана, ще однією перевагою життя в Словаччині є ціни на їжу. За її словами, вартість продуктів, майже така, як в Україні.

Зарплата та оренда

Також українка назвала середні ціни на оренду та зарплату в Словаччині. Зокрема, вартість оренди відбирає в українців більшу частину їхнього доходу: «Середня зарплата українців (€900-1 тис.), а оренда квартири  (€600–700)».

Зазначимо, чимало українців обирають Португалію для переїзду, однак життя там має не лише переваги, а й низку недоліків. Про власний досвід проживання у цій країні розповіла українка Марина, яка вже тривалий час мешкає на півдні держави. 

Читайте також:

Теги: Словаччина біженці еміграція українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Чим більше заробляєте, тим менше у кишені». Українка розповіла про реальність життя у Німеччині
«Чим більше заробляєте, тим менше у кишені». Українка розповіла про реальність життя у Німеччині
21 червня, 20:07
Тетяна Котенко із чоловіком у США
Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США
9 червня, 22:18
Ксенія Лугиня на церемонії нагородження конкурсу «Міс Європа 2026»
Українка перемогла на конкурсі «Міс Європа 2026» (фото)
10 червня, 12:30
Рікі Мартів розглядає можливість приїхати до України з концертом
Рікі Мартін заговорив українською та натякнув на концерт в Україні
15 червня, 13:24
За словами Окамури, українських біженців у Чехії «занадто багато»
Спікер парламенту Чехії зробив різку заяву щодо українських біженців
14 червня, 18:35
Санкції за порушення порядку виплат стануть жорсткішими
Німеччина посилила правила соцвиплат для українських біженців
4 липня, 07:55
Найскладніші випадки розглядатимуть індивідуально
Польща припинила фінансувати житло для українських біженців
4 липня, 23:57
Емігрантка назвала ціни косметичних послуг у Вроцлаві
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
6 липня, 15:14
Юлія Свириденко зустрілася з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну
Ще в одній країні діятиме спрощений порядок набуття громадянства України
26 червня, 14:59

Життя

Легендарна Ейфелева вежа стане місцем для перегляду фільмів
Легендарна Ейфелева вежа стане місцем для перегляду фільмів
Киянка назвала головні переваги та недоліки життя у Словаччині
Киянка назвала головні переваги та недоліки життя у Словаччині
Брат принцеси Діани показав рідкісне дитяче фото з сестрою
Брат принцеси Діани показав рідкісне дитяче фото з сестрою
Посол України в Азербайджані та його дружина втретє передумали розлучатися
Посол України в Азербайджані та його дружина втретє передумали розлучатися
Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців
Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців
Секрет сніданку принца Вільяма: що полюбляє їсти син короля
Секрет сніданку принца Вільяма: що полюбляє їсти син короля

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
78K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua