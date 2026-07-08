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Скільки коштує місяць життя у Болгарії? Українка назвала ціни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Україна поділилася досвідом життя у Болгарії
фото: Іnstagram.com/prytkina

Емігрантка заявила, що продукти у Болгарії дорожчі, ніж у Польщі та Німеччині

Аліна мешкає у Болгарії. Дівчина розповіла, чи дійсно ця країна є дешевою для життя та назвала суми, які вона витрачає протягом місяця на найбільшому морському курорті країни. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Українка Аліна мешкає у Болгарії з партнером, тож вона порахувала суми витрат на двох дорослих осіб. Найдорожче дівчині обходиться оплата продуктів. Водночас на оренду житла парі витрачатися не потрібно, оскільки вони придбали квартиру у Болгарії.

«Вони (продукти, – «Главком») тут правда дорожчі, ніж в Польщі та Німеччині. Якщо скуплятись в маленьких магазинчиках, то взагалі золоті. Плануємо закупи, але харчуємось дуже різноманітно, тому все одно на двох виходить біля €800 (40тис. грн)», – розповіла авторка відео.

Окремі витрати складають послуги з інтернету, мобільного зв'язку, електрики, обслуговування басейну – €80-290 (4-13 тис. грн) на місяць. За словами українки, мобільний зв'язок у Болгарії дорогий. «Б'юті-послуги я роблю мінімум і все у студії Сонячного берега. На місяць виходить десь два рази. Його я роблю раз на три тижні. І так само брови роблю раз на півтора-два місяці. Тож в середньому це виходить десь €55 (близько 3 тис. грн) на місяць. Тепер про догляд. Косметику, побутові штуки я не купую стабільно, крім б'юті-боксу раз на місяць – €50 (2,5 тис. грн) на місяць на двох з чоловіком», – порахувала дівчина.

Аліна має кота, тож постійно витрачає гроші на корм та наповнювач для нього – €100(5 тис. грн). Одного разу, коли чотирилапий захворів, довелося витратити €300 (15 тис. грн).

На розваги пара українців не витрачається. А також частіше готує вдома. «Виключення – якісь цікаві атмосферні заклади. Такими завжди ділюсь. Або рідкісна кава під час прогулянки. Минулого місяця на двох це вийшло €120 (6 тис. грн)», – зазначила блогерка.

Серед неосновних витрат українка назвала заощадження, підписки, замовлення в інтернеті, ремонт, діджитал-продукти. «Бо вони не зовсім стосуються саме Болгарії або місячної вартості життя. І без всього цього вийшло €1430 (72 тис. грн)», – підсумувала українка.

Як розповідав «Главком» у курортному місті Несебр у Болгарії продаються незвичайні сувеніри. У крамничках для туристів болгари пропонують відпочивальникам продукцію із зображеннями російського диктатора Володимира Путіна та, навіть, Адольфа Гітлера.

Нагадаємо, українка Іванна мешкає у Вроцлаві. Дівчина ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох. 

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Теги: біженці еміграція гроші Болгарія українці за кордоном

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