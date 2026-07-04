В Антарктиді дослідники знайшли морську істоту, яка може допомогти у лікування раку шкіри

Зразки морської безхребетної істоти допомогли знищити клітини меланоми в лабораторних мишей

Учені з Університету Південної Флориди виявили морські організми біля берегів Антарктиди, бактеріальні токсини, яких можуть стати основою нового препарату для лікування меланоми (агресивний вид раку шкіри – «Главком»). Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Команда науковців з Університету Південної Флориди здійснила експедицію до Антарктиди. У найвіддаленішому місці планети вони зібрали зразки асцидій – безхребетних морських тварин, яких ще називають морськими бризкальцями.

Як розповів професор хімії Білл Бейкер, асцидії виробляють токсини для захисту від хижаків, саме ці сполуки можна використати в медицині. Зʼясувалося, що токсини цих істот можуть знищувати клітини меланоми в лабораторних мишей, водночас не завдаючи шкоди самим тваринам.

«Хороша новина полягає в тому, що миші залишилися живими. Натомість загинули їхні ракові клітини. Це означає, що речовина має фізіологічні властивості, які дозволяють їй діяти як лікарський засіб. Тепер нам потрібні більші обсяги матеріалу, щоби провести масштабніші дослідження на мишах, потім – на інших тваринах. Якщо ми підтвердимо безпечність препарату, зможемо перейти до клінічних випробувань за участю людей», – сказав професор.

Зразки асцидій знищили клітини меланоми в лабораторних мишей фото: Wikipedia

Однак перейти до цього етапу дослідження нелегко, тим паче створити лікарський препарат, який зможе допомогти в лікуванні раку.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб створити згадані токсини штучно, оскільки натуральної речовини замало. «Для проведення досліджень потрібні сотні міліграмів або навіть грами цієї сполуки. Із зібраної кількості асцидій розміром приблизно з баскетбольний м’яч ми отримуємо лише тисячну частину необхідного обсягу. Ми не можемо збирати тисячі таких зразків в Антарктиді, адже це завдало б шкоди екосистемі. Тому нам потрібно навчитися виробляти цю речовину в лабораторних умовах», – пояснив Білл Бейкер.

За словами експерта, понад половина препаратів, схвалених Управлінням із контролю за продуктами й ліками США, мають природне походження. «Ми знаходили перспективні біологічно активні речовини в губках, коралах, асцидіях та інших морських організмах, і не лише в Антарктиді», – зауважив він.

До слова, ін'єкційна терапія «амівантамаб» подіяла у понад 40% пацієнтів із запущеним раком голови та шиї, яким уже не допомагали ні хіміотерапія, ні імунотерапія. Препарат розробила компанія Johnson & Johnson. На відміну від класичної хіміотерапії, «амівантамаб» діє відразу у трьох напрямках. Він блокує білок EGFR, який змушує пухлину рости, перекриває шлях MET, через який ракові клітини «тікають» від лікування, та одночасно активує імунну систему хворого на атаку пухлини.