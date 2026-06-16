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Аналіз крові тепер виявляє хворобу Альцгеймера – FDA

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Аналіз крові тепер виявляє хворобу Альцгеймера – FDA
Десятиліттями хворобу Альцгеймера виявляли лише через дорогі та некомфортні для пацієнтів процедури
фото ілюстративне

Неврологи: нові тести допоможуть оцінити стан пацієнтів з ранніми ознаками когнітивних порушень

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило два аналізи крові, які спрощують діагностику хвороби Альцгеймера – замість інвазивних пункцій спинного мозку та дорогого нейровізуалізаційного обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Що змінилося в діагностиці

Десятиліттями хворобу Альцгеймера виявляли лише через тести на пам'ять, пункції спинного мозку або томографію мозку – процедури дорогі та некомфортні для пацієнтів. Тепер два затверджених FDA аналізи крові дають змогу оцінити стан хворих значно простіше.

Обидва тести використовують різні методики й по-різному подають результати, проте мають спільне призначення: виявляти відхилення у пацієнтів, які вже мають ранні ознаки когнітивних порушень. Неврологи наголошують: нові аналізи – не скринінг для здорових людей і не інструмент прогнозування ризику розвитку хвороби в майбутньому.

Для кого призначені нові тести

Застосування нових аналізів крові має чіткі межі. Навіть якби вони давали змогу виявити хворобу у здорової людини, це мало б сенс лише за наявності ефективного профілактичного лікування – якого наразі не існує. Водночас дослідники фіксують дедалі більше свідчень на користь певних змін у способі життя, здатних підтримати здоров'я мозку: збалансоване харчування, відмова від куріння та обмеження споживання алкоголю.

Паралельно науковці вивчають можливість використання крапельних зразків крові з пальця – щоб встановити, чи виявляють вони ознаки Альцгеймера так само надійно, як і стандартний аналіз із вени. Позитивний результат таких досліджень відкрив би шлях до домашнього тестування в межах наукових проєктів.

Дослідження тривають

Науковий напрямок, пов'язаний із раннім виявленням і лікуванням хвороби Альцгеймера, активно розвивається. Зокрема, вчені з'ясовують, чи здатні нові діагностичні методи в поєднанні з терапевтичними підходами запобігати прогресуванню захворювання або сповільнювати його перебіг. «Главком» раніше повідомляв, що вчені з Техаського університету розробили носовий спрей, здатний зупиняти процеси старіння мозку та потенційно допомагати в лікуванні Альцгеймера.

Нагадаємо, психіатр із США Деніел Амен раніше розповів про ранні симптоми деменції та хвороби Альцгеймера, на які варто звернути увагу, щоб вчасно звернутися до лікаря. За його словами, хвороба починає розвиватися за десятки років до появи перших видимих симптомів.

До слова, дослідження довели, що активна когнітивна діяльність упродовж усього життя знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера – читання, письмо та інтелектуальні ігри здатні відтермінувати появу симптомів більш ніж на п'ять років.

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Теги: аналізи харчування Хвороба Альцгеймера хвороба вчені обмеження

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