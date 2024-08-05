Через чоловіка в жіночому купе розгорівся скандал: реакція «Укрзалізниці»

Чоловік намагався переконати пасажирок, що він має повне право їхати з ними у жіночому вагоні, а згодом на його захист стала також провідниця

«Укрзалізниця» втрапила у скандал через чоловіка, який проігнорував усі попередження компанії та придбав квиток у жіноче купе. Та найбільший суспільний резонанс викликали дії провідниці, яка пустила його у вагон та ще й намагалася вмовити жінок прийняти небажаного пасажира до себе.

Скандальна ситуація сталася у потязі 005 Запоріжжя-Ясіня, а чоловік сів на вокзалі у Дніпрі. Відео із діалогом жінок, провідниці й небажаного пасажира опублікували у мережі.

Як повідомляється, у неділю, 4 серпня, у п'ятий вагон потяга 005 Запоріжжя-Ясіня провідниця у Дніпрі пустила чоловіка. Цей вагон був підлаштований під жіноче купе, тому працівниця мала б знайти для нього місце в іншому вагоні. Спочатку чоловік намагався переконати пасажирок, що він має повне право їхати з ними, а згодом на його захист стала також провідниця. Вона не стала перешкоджати чоловіку, за її словами, якщо він придбав квиток, то має право їхати.

«В нього квиток проданий. Ви розумієте? Я ж його не привела сюди. А чому він не може їхати? З якої пори вже не можна їхати?», – сказала провідниця.

Згодом в розмову втрутився чоловік, якого за правилами не мало б бути у цьому вагоні: «Дівчата, якщо вам не подобається, злазьте і йдіть в інше купе. Я що собі продав його чи що? Є проблеми – йдіть в касу і міняйте квиток свій, і їдьте на вагонетці».

На захист чоловіка стала провідниця, яка почала стверджувати, що впровадження жіночих купе – це неадекватно. А сам небажаний пасажир встиг дискримінувати людей ЛГБТ спільноти й заявив, що «якби це був вагон для голубих», він би сам відмовився.

Авторка допису виклала відео, на якому чути діалог чоловіка з провідницею. Зокрема, він говорить, що дівчата «розкудахтались у своєму курятнику». Водночас, додала авторка допису, що після скарги на гарячу лінію «Укрзалізниці» чоловіка зі скандалом перевели в інший вагон.

Як зазначає авторка відео, працівниця «Укрзалізниці» здивувала аргументацією, чому жінки мають спокійно їхати із небажаним пасажиром: «Найцікавіше було почути аргументацію провідниці: «Ну нічого страшного, хай чоловік дівчат розважає. Чого він не може їхати з вами». Потім вона разом з чоловіком почали обговорювати, що жіноче купе це маячня. Та лише «молоденьких дівчаток» це обурює», – написала авторка допису.

Реакція соцмережі на скандал

У мережі Facebook інтернет-користувачі обурилися поведінкою провідниці та підкреслили недопрацювання «Укрзалізниці» у впровадженні жіночого вагону.

«А як чоловік купив квиток в жіночій вагон? Чи як провідниця перевіряла в нього документи, якщо він купив на жіноче імʼя?», «Мені довелося здати квитки й купити на інший потяг, бо це був жіночий вагон, а зі мною і доньками у купе мав їхати семирічний син. Після придбання квитків мені передзвонили з «Укрзалізниці» й сказали, що це проти правил, бо деякі жінки можуть заперечувати присутність семирічного чоловіка у вагоні. Та ситуація, коли почуваюся ідіоткою», «Яка ж мєрзость оце класичне де «написано» від людей, які востаннє читали «написане» у школі, бо там вчителька змушувала», «Розкудахтались в курятнику», «вагон для голубих – я би отказався, мало лі вночі б в своє братство посвятили» – задокументовані докази того, що жіночі вагони потрібні», – пишуть у мережі.

Відповідь «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» вже відреагувала на скандал, написавши у коментарях під дописом авторки наступне: «Застосунок «Укрзалізниці», де здійснюються продажі квитків до жіночих купе, видає чітке попередження, що це місця для жінок. У даному випадку пасажир свідомо проігнорував цю вимогу, а отже мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні. Такі випадки рідкісні, але трапляються як виключення. Задачею наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні, коректність дій бригади наразі оцінюється внутрішнім розслідуванням, але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після. Жіночі купе створені для безпеки і комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил».

Нагадаємо, жіноче купе «Укрзалізниця» впровадила після масових скарг на спроби домагання з боку чоловіків у потягах. Заради безпеки жінок компанія вирішила виділити окремі вагони, у яких мали б їхати лише жінки та діти віком до шести років років. При купівлі такого квитка у застосунку з'являється попередження про тип вагона. Його чоловік проігнорував.

Як повідомлялося, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюватиметься виключно з верифікацією через «Дія.Підпис».