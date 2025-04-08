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Віщий сон допоміг чоловікові стати мільйонером

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Виграш у лотерею в розмірі $1 млн чоловік отримав завдяки сну
фото: upi.com

«Уві сні говорилося, що я стану мільйонером. І ось воно. Сон став реальністю»

У США чоловік виграв $1 млн у лотерею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомляє UPI.

Американець поділився, що напередодні йому наснився сон про зірваний куш. Після цього він купив квиток, який виявився щасливим. «Уві сні говорилося, що я стану мільйонером. І ось воно. Сон став реальністю», – розповів чоловік.

Повідомляється, що нового мільйонера звуть Томмі. Він купив виграшний білет 26 березня. За словами американця, він переживав важкі часи – у нього померла мати, а потім собака.

До слова, мешканка американського штату Кентуккі виграла один мільйон доларів завдяки любові до морозива. Жінка розповіла, що їй дуже схотілося з'їсти морозиво Blizzard у мережі кафе Dairy Queen. Дорогою до найближчого закладу вона зупинилася на заправці і заразом купила лотерейний квиток за $20.

Раніше стало відомо, що співробітниця однієї з букмекерських контор у місті Ческі-Крумлов у Чехії у період з початку 2024 року до кінця січня 2025 року винесла з офісу понад 2600 квитків миттєвої лотереї. 

 

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Теги: США лотерея квиток

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