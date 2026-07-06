Співачка Камалія поскаржилася Зеленському на представників ТЦК

Камалія наголосила на тому, що військові ТЦК вже вдруге забирають її брата попри його інвалідність

Двоюрідного брата української співачки Камалії Яна Підвесоцького, який має проблеми зі здоров'ям, забрали представники ТЦК. Зірка поскаржилася на роботу ТЦК та закликала президента Володимира Зеленського перевірити роботу органу військового управління. Про це пише «Главком» із посиланням на відео артистки в Instagram.

Камалія розповіла, що двоє її братів служили в ЗСУ, один із них зник безвісти, а ще один загинув. Нині ще одного її брата вдруге затримали працівники ТЦК. «З початку повномасштабного вторгнення наша родина, як і мільйони українських сімей, пережила дуже багато болю, втрат і випробувань. Ми втратили бізнес, пережили прильоти по нашому бізнес-центру, поховали рідних, які загинули на фронті. Один мій брат віддав життя за Україну, іншого ми досі шукаємо, ще один зараз служить. Дуже багато моїх рідних сьогодні боронять нашу неньку Україну», – розповіла виконавиця.

За словами співачки, її брат у закладі ТЦК зіштовхнувся з погрозами, приниженнями та фізичним насильством. «Але те, що зараз відбувається на вулицях, не може залишати байдужим. За словами родини, з ним поводилися жорстоко, принижували, погрожували та змушували підписувати документи. Це вже не перший подібний випадок. Після попереднього затримання він довго відновлювався психологічно та проходив лікування», – сказала Камалія.

Як розповіла зірка, її брат має проблеми із зором та погано бачить. Він має інвалідність. До того ж його мати, єдиним сином, якої він є, також має інвалідність. «Сьогодні наша родина знову переживає страх, біль і безсилля. Його вкрали прямо на вулиці… Не можна допустити, щоби під гаслами мобілізації принижували, били, залякували людей, хапали на вулицях без розбору – людей з інвалідністю, викладачів, науковців, підприємців, тих, хто тримає економіку й допомагає ЗСУ», – стверджує артистка.

Врешті Камалія звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням, аби він провів перевірку роботи ТЦК. Також Камалія зауважила, що вона «дуже обурена» ситуацією зі своїм братом.

Зазначимо, на фронті загинув двоюрідний брат співачки Камалії Сергій Канатніков-Прядко. Камалія розповіла, що її брат декілька разів отримував поранення та після лікування завжди повертався на службу. Однак після чергового поранення військового не вдалося врятувати.