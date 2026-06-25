«Полякову треба запустити в космос». Володимир Бебешко зробив несподівану заяву

Володимир Бебешко зізнався, що йому не подобається в Ользі Поляковій

Популярний український продюсер Володимир Бебешко розхвалив співачку Ольгу Полякову. Він розповів, чим особлива артистка, та зробив неочікувану заяву про неї. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю продюсера блогеру Славі Дьоміну.

Володимир Бебешко вважає, що Оля Полякова вже досягла свого рівня популярності в Україні, тому вона прагне розвиватися за кордоном, також продюсер порівняв Полякову зі Світланою Лободою.

«Полякова – це бомба. Їй уже так набридло в Україні. Вона не знає, що вже робити. Вона наче в Англію хоче поїхати. Хочете Лободу – Оля. Хочете Євробачення – будь ласка. Оля може і провести, і виступити. Вона може все. Оля може зробити все, що хоче. А їй нудно вже зараз. Знаєте, що треба зробити зараз? Олю треба у космос запустити», – висловився продюсер.

За словами Бебешка, Оля Полякова подобається йому, тому що вона класна. Однак йому не дуже подобається спів зірки.

«Я вже десь 20 років із нею працював. І те, що вона робить, вона класна. Вона дуже така суперчувіха. Правда, я не люблю, як вона співає, чесно кажучи. Вибачте мене. Решта – усе прекрасно, усе. І в космос її», – сказав Бебешко.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з’явилася у кліпі в образі Ісуса. Згадка Ісуса Христа у відео зірки обурила деяких українців. Водночас Оля Полякова відповіла на хейт у свій бік та пояснила, що образ Ісуса у її кліпі є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.

До слова, спільний проєкт співачки Олі Полякової та телеведучої Марії Єфросиніної «Дорослі дівчата» закривається. Про це повідомляв Михайло Ясинський у розмові з «Главкомом» та коментував чутки про ймовірне закриття проєкту Олі Полякової та Марії Єфросиніної через нібито конфлікт між ними.