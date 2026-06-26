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Макрон заявив про відмову США від нейтралітету у війні з Росією

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Макрон заявив про відмову США від нейтралітету у війні з Росією
Заява пролунала на пресконференції після зустрічі лідерів країн Європейської п'ятірки в Берліні
скрін із відео

Уперше за 18 місяців усі країни G7 підписали спільний документ щодо України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати вперше офіційно визнали: вони більше не виступають нейтральним посередником у війні Росії проти України, а підтримують її територіальну цілісність разом із європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ французького лідера.

Заяву Макрон зробив за підсумками зустрічі лідерів країн Європейської п'ятірки (Франції, Британії, Італії, Польщі та Німеччини) в Берліні, яка відбулася напередодні саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня. За словами президента Франції, домовленості, досягнуті на саміті G7 в Евіан-ле-Бені, отримали логічне продовження на рівні офіційного документа.

«Щодо України Сполучені Штати вперше схвалили текст, у якому зазначається, що вони більше не є нейтральним посередником, а разом з нами підтримують територіальну цілісність України, військову підтримку, енергетичну допомогу та санкції проти Росії», – заявив Макрон.

За словами французького лідера, ухвалений документ став безпрецедентним: уперше за останні 18 місяців усі країни G7, зокрема й США, підписали одну спільну заяву щодо України. Макрон наголосив, що це свідчить про істотну зміну підходу Вашингтона – від ролі стороннього арбітра до прямої підтримки Києва.

У зустрічі Європейської п'ятірки в Берліні також взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та премʼєр Польщі Дональд Туск. Формат E5 запровадили ще у 2024 році, щоб координувати військову підтримку Україні на тлі поступового скорочення присутності США в Європі.

Президент Франції також повідомив, що процес зближення позицій європейців та американців, започаткований на G7, триватиме: спершу на саміті НАТО в Анкарі, а згодом – на зустрічі учасників Коаліції охочих у підтримку України та її безпекових гарантій, яку планують провести 13 липня. Самміт в Анкарі стане 36-м у історії Альянсу, його відвідають лідери 32 країн-членів, зокрема президент США Дональд Трамп, а серед запрошених – президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, тижнем раніше за підсумками саміту G7 в Евіан-ле-Бені Макрон уже заявляв про істотну зміну балансу сил на користь України та готовність Сполучених Штатів працювати разом із європейцями для тиску на Росію.

До слова, цього тижня в Держдепартаменті США також визнали, що Україна наразі виграє війну: за словами заступника держсекретаря Джеремі Левіна, українські сили зараз наступають, тоді як росіяни вичікують зими.

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