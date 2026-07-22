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«Жахливе відчуття стилю». Мережа розкритикувала дружину нового прем’єра Британії (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Енді Бернема показався на Даунінг-стріт з дружиною після свого призначення
фото: Getty Images

Марі-Франс ван Хіл вбралась у сукню від Victoria Beckham

Дружина новообраного прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, Марі-Франс ван Хіл, опинилася у центрі уваги через свій образ на офіційному заході. У мережі обговорюють її сукню та зачіску. Про це пише «Главком».

Марі-Франс ван Хіл одягла сукню від бренду Victoria Beckham 

Дружина прем'єра з'явилася перед публікою у сукні від бренду Victoria Beckham
Дружина прем'єра з'явилася перед публікою у сукні від бренду Victoria Beckham
фото: Getty Images

У понеділок, 20 липня, коли Енді Бернем очолив уряд Британії, він разом із Марі-Франс ван Хіл прибув на Даунінг-стріт. Дружина прем'єра з'явилася перед публікою у бузковій сукні від бренду Victoria Beckham , доповнивши її нюдовими туфлями, пастельною сумкою та сережками-кільцями.

На сайтах сукня, яку одягла Марі-Франс ван Хіл з колекції Victoria Beckham моделі Edith Midi Dress. Вона виготовлена з віскози та загалом тканини, яка має гарну текстуру та добре сідає по фігурі. Ця сукня має V-подібний виріз, короткі драпіровані рукави та спідницю міді, яка трохи розширюється донизу.

Сукня Victoria Beckham моделі Edith Midi Dress за $1,725
Сукня Victoria Beckham моделі Edith Midi Dress за $1,725
фото: скриншот hangar9.ca

На різних сайтах ціна сукні Edith Midi Dress коливається. Однією з цін за неї, яку згадують західні медіа у новинах про дружину премʼєра – це £890 (52 тис. грн). Водночас магазини пропонують таку сукню й за вищу ціну, як  $1,725 (76 тис. грн), а на інших сайтах її можна придбати зі знижкою за  $556 (майже 25 тис. грн)

Сукня Victoria Beckham моделі Edith Midi Dress за $556 зі знижкою
Сукня Victoria Beckham моделі Edith Midi Dress за $556 зі знижкою
фото: скриншот editorialist.com

Мережа розкритикувала образ дружин премєʼра Британії

Дехто з користувачів оцінив її образ як вдале поєднання звичайних та дизайнерських речей. Проте образ ван Хіл також критикують, зокрема обговорюючи фасон і те, як сукня сидить на ній. «Схоже, це плаття від Вікторії Бекхем. Досить підло з її боку дозволити місіс Бернем заплатити 900 фунтів за щось із кримплену, що їй не пасує?» – написала одна з користувачок у соцмережі Х.

Зокрема, серед коментарів у мережі були різні висловлювання на адресу Марі-Франс ван Хіл. Дехто писав, що на ван Хіл «погано сидить сукня з Primark», що в неї «жахливе відчуття стилю» та що вона виглядає як «мама прем'єр-міністра».

Також обговорюють зачіску Марі-Франс ван Хіл. Коментатори вважають, що її взагалі немає. Річ у тім, що ван Хіл просто зібрала волосся, закріпивши його крабиком. Деякі коментатори вважають, що дружина прем'єра мала обрати більш святкову зачіску або залишити волосся розпущеним. Водночас інші користувачі стали на захист її образу, зазначивши, що проста зачіска цілком відповідає заходу вдень та не вимагає вечірнього образу.

Як відомо, Марі-Франс ван Хіл народилася в Нідерландах та виросла в Бельгії. Вона познайомилася з Енді Бернемом під час навчання в Кембриджському університеті у 1989 році. ЗРомантична історія пари почалася з британського шоу знайомств «Побачення наосліп».

Бернем, розповідаючи про найкращі моменти зі студентських років, пригадує саме свою дружину. «Мушу сказати, що я зустрів там свою майбутню дружину», – говорив він. 

Нагадаємо, Енді Бернем, який днями очолив Лейбористську партію, офіційно став новий прем'єром Британії замість Кіра Стармера. Відповідно до британської політичної традиції, лідер партії більшості після аудієнції у монарха формує уряд і стає прем'єр-міністром.

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Теги: Велика Британія дружина стиль прем’єр-міністр хейт

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