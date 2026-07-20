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Новий прем'єр Британії анонсував першу розмову із Зеленським

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Новий прем'єр Британії анонсував першу розмову із Зеленським
Новий глава британського уряду підтвердив незмінну підтримку України
фото: Getty Images

Енді Бернем заявив, що першими після вступу на посаду поговорить із Зеленським і Трампом

Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив, що одними з його перших міжнародних контактів після вступу на посаду стануть телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Бернем наголосив, що під час розмови із Зеленським підтвердить незмінну підтримку України з боку Лондона. «Я дуже чітко дам зрозуміти президенту Зеленському, що нічого не змінилося. Я буду на 100% на його боці, так само як і Кір Стармер», – сказав британський прем'єр.

За словами Бернема, досвід співпраці з українськими містами під час перебування на посаді мера Великого Манчестера стане у пригоді йому на новій посаді.

«Президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною, рішучою, що вона завжди буде поруч із ним, і я особисто також буду поруч із ним», – наголосив глава британського уряду.

Бернем також зазначив, що зовнішня політика стане одним із головних напрямків роботи нового уряду в найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо, Енді Бернем, який днями очолив Лейбористську партію, офіційно став новим прем'єром Британії замість Кіра Стармера.

До слова, президент Володимир Зеленський уже привітав Енді Бернема зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. У своєму зверненні він наголосив, що розраховує на продовження тісної співпраці між країнами.

«Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими. Чекаю на нашу розмову пізніше сьогодні», – написав Зеленський.

 

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Енді Бернем

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