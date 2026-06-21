Герой збірної Кюрасао встановив рекорд воротарів на Чемпіонаті світу

Ветеран приніс острів'янам історичну нічию на Мундіалі

Голкіпер національної команди Кюрасао Елой Ром оновив орієнтир за кількістю порятунків у поєдинку Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

У протистоянні зі збірною Еквадору (0:0) досвідчений воротар здійснив 15 сейвів. Жоден інший кіпер не рятував команду частіше в основний час. Така статистика ведеться з Чемпіонату світу (ЧС) 1966 року.

Упевнений виступ Рома дозволив Кюрасао вперше в історії набрати очки на Мундіалі. «Блакитна хвиля» цьогоріч дебютувала на планетарних форумах. У першому поєдинку острів'яни зазнали фіаско від збірної Німеччини (1:7).

Тепер національна команда Кюрасао залишається в боротьбі за путівки в плейоф ЧС-2026 від групи E. Для цього підопічним Діка Адвоката треба перемогти Кот-д'Івуар у фінальному турі 25 червня та сподіватися на невдачу збірної Еквадору в протистоянні з Німеччиною.

#Кюрасао #Еквадор ♬ original sound - MEGOGO СПОРТ @megogo_sport_ua 🚨 15 СЕЙВІВ ЗА МАТЧ І ДРУГИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ІСТОРІЇ ЧС! 🚨 Просто безумство у Канзас-Сіті! Голкіпер Кюрасао Елої Рум здійснив 15 сейвів у грі проти Еквадору. Це другий найкращий показник за ВСЮ історію чемпіонатів світу! Сама ж збірна святкує нічию (0:0) та перше історичне очко на мундіалях так, наче виграла сам кубок. Браво! 🧤🔥 #FIFAWorldCup

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

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Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Нагадаємо, напередодні збірна Німеччини оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.